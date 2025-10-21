“Eso es correr”: un histórico piloto de Fórmula 1 felicitó a Franco Colapinto por su maniobra ante Pierre Gasly en Austin

El sobrepaso de Franco Colapinto a Pierre Gasly en las últimas vueltas del Gran Premio de Estados Unidos sigue generando repercusiones en el mundo de la Fórmula 1. A pesar de la reprimenda pública de Alpine por la desobediencia a la orden de mantener posiciones, un histórico de la categoría salió a respaldarlo. Se trata del británico David Coulthard, ganador de 13 Grandes Premios y subcampeón del mundo en 2001, quien se rindió ante la determinación del argentino.
Durante la transmisión oficial de F1 TV, el expiloto escocés elogió la actitud del pilarense. “Hay mucho en juego, incluso estando fuera de los puntos, para que Colapinto tenga un fin de semana sólido y demuestre que puede igualar a Gasly en ritmo de carrera”, señaló. Y completó con una frase que dio la vuelta al paddock. “Eso es correr. Tenés que mostrarte. Y al final fue un adelantamiento limpio”, afirmó.
Coulthard, que compitió con Williams, McLaren y Red Bull entre 1994 y 2008, relativizó el conflicto interno en la escudería francesa y sostuvo que el argentino hizo lo correcto. “Estoy seguro de que luego tendrán una discusión sobre lo correcto e incorrecto, pero lo que hizo fue pura competencia”, añadió.
En la misma línea se expresó Jolyon Palmer, otro ex piloto británico con paso por Renault. “Gasly tenía neumáticos cinco vueltas más usados. Colapinto está cansado de estar atrás, quiere mostrarse. Todavía necesita un asiento para el próximo año”, comentó. Cuando el argentino finalmente ejecutó la maniobra, Palmer celebró. “Fue un adelantamiento muy fácil por el interior. Gasly intentó resistir, pero Colapinto era mucho más rápido”, expresó.
Medios especializados como The Race también valoraron positivamente la acción del argentino, calificándola como “una muy buena jugada” y criticando la orden del equipo por considerarla “desconcertante”. Incluso, las cuentas oficiales de la Fórmula 1 destacaron la “batalla interna” entre los pilotos de Alpine, reflejando el impacto mediático del episodio y el entusiasmo de los fanáticos.
La versión del protagonista
Colapinto explicó su decisión con naturalidad tras la carrera. “Iba mucho más rápido, era lo mejor para la situación. Me estaba atacando Bortoleto y pasarlo era una forma de defenderme también. Si no lo hacía, nos pasaban a los dos”, sostuvo.
Desde el muro, sin embargo, la lectura fue otra. El director del equipo, Steve Nielsen, lamentó públicamente la desobediencia. “Dimos instrucciones claras para mantener posiciones por la gestión del combustible. Estamos decepcionados porque esto no se respetó y lo revisaremos internamente”, declaró.
El episodio reavivó las tensiones dentro del equipo francés, que ya había atravesado situaciones similares en Monza y Zandvoort. Aun así, el argentino igualó a Gasly en el duelo interno de la temporada, con seis enfrentamientos ganados por lado, y reforzó la percepción de que su carácter competitivo puede ser una de sus mejores cartas para consolidar su futuro en la categoría.