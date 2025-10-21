“Eso es correr”: un histórico piloto de Fórmula 1 felicitó a Franco Colapinto por su maniobra ante Pierre Gasly en Austin

El sobrepaso de Franco Colapinto a Pierre Gasly en las últimas vueltas del Gran Premio de Estados Unidos sigue generando repercusiones en el mundo de la Fórmula 1. A pesar de la reprimenda pública de Alpine por la desobediencia a la orden de mantener posiciones, un histórico de la categoría salió a respaldarlo. Se trata del británico David Coulthard, ganador de 13 Grandes Premios y subcampeón del mundo en 2001, quien se rindió ante la determinación del argentino.