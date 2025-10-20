El verdadero motivo por el cual Alpine le prohibió a Franco Colapinto adelantar a Pierre Gasly en el GP de Estados Unidos de Fórmula 1

Según explicó Alpine, el pedido de que los pilotos mantuvieran posiciones tuvo que ver con el combustible. En las últimas vueltas, el equipo temía no llegar al final de la carrera con la cantidad justa, por lo que desde el muro ordenaron a ambos autos hacer “lift and coast”: desacelerar antes de lo normal para ahorrar. En ese contexto, el ingeniero Stuart Barlow le insistió al argentino que se mantuviera detrás de Gasly. Colapinto, con neumáticos más frescos y bajo presión de Gabriel Bortoleto, decidió igualmente adelantar al francés en la vuelta 54.