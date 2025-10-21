La mala racha de Sebastián Báez no tiene fin: perdió otra vez y quedó fuera del ATP 500 de Basilea

Sebastián Báez no logra reencontrarse con su mejor versión. El tenista argentino volvió a perder en el circuito ATP, esta vez en la primera ronda del torneo de Basilea, donde cayó ante el estadounidense Reilly Opelka por 6-3 y 6-4. La derrota marcó un nuevo golpe en una temporada que se volvió cuesta arriba desde mediados de año.
Tras haber sido campeón en el ATP 500 de Río de Janeiro y finalista en los torneos de Santiago de Chile y Bucarest, el bonaerense no pudo sostener el nivel mostrado en los primeros meses de la temporada. Desde abril, apenas consiguió cinco victorias (ante Damir Džumhur, Nicolai Budkov Kjær, David Goffin, Pablo Carreño Busta y Zhinzhen Zhang) y acumuló 17 caídas, un registro que preocupa tanto por el rendimiento como por su impacto en el ranking.
Actualmente, Báez se ubica en el puesto 44° del mundo, su posición más baja en los últimos dos años y medio. En enero había alcanzado su mejor marca histórica, como 28° del ranking ATP, pero los malos resultados lo hicieron retroceder hasta apenas un escalón por encima de su peor ubicación del año.
Con la intención de cerrar la temporada con una mejor imagen, el argentino continuará su calendario en Europa. Su próxima parada será el Masters 1000 de París, y luego viajará a Atenas para disputar el ATP 250, donde partirá como uno de los ocho principales preclasificados. El torneo tendrá como principal atracción a Novak Djokovic, quien encabezará el cuadro.