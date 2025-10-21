Secciones
DeportesTenis

La mala racha de Sebastián Báez no tiene fin: perdió otra vez y quedó fuera del ATP 500 de Basilea

El argentino cayó ante Reilly Opelka y suma 17 derrotas desde abril. Intentará cerrar el año con mejores sensaciones en París y Atenas.

EN BAJA. Sebastián Báez no logra recuperar el nivel que mostró a comienzos de la temporada. EN BAJA. Sebastián Báez no logra recuperar el nivel que mostró a comienzos de la temporada. EFE
Hace 1 Hs

Sebastián Báez no logra reencontrarse con su mejor versión. El tenista argentino volvió a perder en el circuito ATP, esta vez en la primera ronda del torneo de Basilea, donde cayó ante el estadounidense Reilly Opelka por 6-3 y 6-4. La derrota marcó un nuevo golpe en una temporada que se volvió cuesta arriba desde mediados de año.

Tras haber sido campeón en el ATP 500 de Río de Janeiro y finalista en los torneos de Santiago de Chile y Bucarest, el bonaerense no pudo sostener el nivel mostrado en los primeros meses de la temporada. Desde abril, apenas consiguió cinco victorias (ante Damir Džumhur, Nicolai Budkov Kjær, David Goffin, Pablo Carreño Busta y Zhinzhen Zhang) y acumuló 17 caídas, un registro que preocupa tanto por el rendimiento como por su impacto en el ranking.

Actualmente, Báez se ubica en el puesto 44° del mundo, su posición más baja en los últimos dos años y medio. En enero había alcanzado su mejor marca histórica, como 28° del ranking ATP, pero los malos resultados lo hicieron retroceder hasta apenas un escalón por encima de su peor ubicación del año.

Con la intención de cerrar la temporada con una mejor imagen, el argentino continuará su calendario en Europa. Su próxima parada será el Masters 1000 de París, y luego viajará a Atenas para disputar el ATP 250, donde partirá como uno de los ocho principales preclasificados. El torneo tendrá como principal atracción a Novak Djokovic, quien encabezará el cuadro.

Temas SuizaArgentinaSebastián BáezAsociación de Tenistas Profesionales ATP
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán
1

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán
2

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados
3

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena
4

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena

Ocho diferencias que habrá al votar con la Boleta Única de Papel
5

Ocho diferencias que habrá al votar con la Boleta Única de Papel

La hegemonía del “alperovichismo”
6

La hegemonía del “alperovichismo”

Más Noticias
Conmoción el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Conmoción el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

Con muchos aplazos y sin aprobados, así fue el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a San Lorenzo

Con muchos aplazos y sin aprobados, así fue el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a San Lorenzo

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Ocho diferencias que habrá al votar con la Boleta Única de Papel

Ocho diferencias que habrá al votar con la Boleta Única de Papel

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

Scania vuelve a suspender líneas de producción

Scania vuelve a suspender líneas de producción

Comentarios