La mala racha de Sebastián Báez no tiene fin: perdió otra vez y quedó fuera del ATP 500 de Basilea

Tras haber sido campeón en el ATP 500 de Río de Janeiro y finalista en los torneos de Santiago de Chile y Bucarest, el bonaerense no pudo sostener el nivel mostrado en los primeros meses de la temporada. Desde abril, apenas consiguió cinco victorias (ante Damir Džumhur, Nicolai Budkov Kjær, David Goffin, Pablo Carreño Busta y Zhinzhen Zhang) y acumuló 17 caídas, un registro que preocupa tanto por el rendimiento como por su impacto en el ranking.