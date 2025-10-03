Masters 1000 de Shanghái: Sebastián Báez perdió con Rune y quedó eliminado en segunda ronda

Sebastián Báez quedó eliminado del Masters 1000 de Shanghái, aunque dejó una buena imagen frente a uno de los jugadores más sólidos del circuito. El argentino, número 41 del ranking mundial, cayó ante el danés Holger Rune por 7-5 y 6-4 en un partido que se extendió por poco más de una hora y media.
El encuentro comenzó con un quiebre temprano de Báez en el primer juego, pero Rune reaccionó de inmediato y recuperó el servicio en el segundo. El danés, décimo preclasificado y 11° del ranking ATP, llegó a estar 3-1 arriba, aunque el argentino se mantuvo firme y logró empatar 3-3. El set se definió recién en el duodécimo game, cuando Rune concretó su tercer quiebre y cerró el parcial por 7-5.
En la segunda manga, el europeo aceleró y tomó rápidamente una ventaja de 3-0. Báez intentó una remontada en el noveno juego, cuando recuperó el quiebre para ponerse 4-5, pero Rune respondió con autoridad y cerró el partido con un nuevo quiebre en el décimo juego.
Con este triunfo, el danés alcanzó por segunda vez consecutiva la tercera ronda en el torneo chino, mientras que Báez se despidió tras un paso positivo en el que había debutado con victoria ante el local Zhizhen Zhang.