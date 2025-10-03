Secciones
DeportesTenis

Masters 1000 de Shanghái: Sebastián Báez perdió con Rune y quedó eliminado en segunda ronda

El argentino cayó por 7-5 y 6-4 ante el danés, décimo preclasificado del torneo, tras un duelo parejo que se definió en los momentos clave.

Sebastián Báez cayó en el Master 1000 de Shanghai. Sebastián Báez cayó en el Master 1000 de Shanghai.
Hace 1 Hs

Sebastián Báez quedó eliminado del Masters 1000 de Shanghái, aunque dejó una buena imagen frente a uno de los jugadores más sólidos del circuito. El argentino, número 41 del ranking mundial, cayó ante el danés Holger Rune por 7-5 y 6-4 en un partido que se extendió por poco más de una hora y media.

El encuentro comenzó con un quiebre temprano de Báez en el primer juego, pero Rune reaccionó de inmediato y recuperó el servicio en el segundo. El danés, décimo preclasificado y 11° del ranking ATP, llegó a estar 3-1 arriba, aunque el argentino se mantuvo firme y logró empatar 3-3. El set se definió recién en el duodécimo game, cuando Rune concretó su tercer quiebre y cerró el parcial por 7-5.

En la segunda manga, el europeo aceleró y tomó rápidamente una ventaja de 3-0. Báez intentó una remontada en el noveno juego, cuando recuperó el quiebre para ponerse 4-5, pero Rune respondió con autoridad y cerró el partido con un nuevo quiebre en el décimo juego.

Con este triunfo, el danés alcanzó por segunda vez consecutiva la tercera ronda en el torneo chino, mientras que Báez se despidió tras un paso positivo en el que había debutado con victoria ante el local Zhizhen Zhang

Temas ShanghaiSebastián Báez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cerúndolo debutó con un triunfo sufrido en el Masters 1000 de Shanghai

Cerúndolo debutó con un triunfo sufrido en el Masters 1000 de Shanghai

Carlos Alcaraz renuncia al Masters de Shanghái por problemas físicos tras ganar en Tokio

Carlos Alcaraz renuncia al Masters de Shanghái por problemas físicos tras ganar en Tokio

Carlos Alcaraz conquistó Tokio y firmó su octavo título del año

Carlos Alcaraz conquistó Tokio y firmó su octavo título del año

Agenda de TV de hoy: Barcelona-PSG por la Champions y Argentina-Australia por el Mundial Sub-20

Agenda de TV de hoy: Barcelona-PSG por la Champions y Argentina-Australia por el Mundial Sub-20

Ganaron dos, perdió uno: así arrancó el Masters 1000 de Shangái para los argentinos

Ganaron dos, perdió uno: así arrancó el Masters 1000 de Shangái para los argentinos

Lo más popular
Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”
1

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale
2

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

Se afianza la teoría narco en la pelea de la barra brava “Santa”
3

Se afianza la teoría narco en la pelea de la barra brava “Santa”

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes
4

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana
5

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana

Crean en Tucumán un régimen de protección de testigos de causas de narcomenudeo
6

Crean en Tucumán un régimen de protección de testigos de causas de narcomenudeo

Más Noticias
Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

La UNT formalizó la creación del parque Prebisch

La UNT formalizó la creación del parque Prebisch

Se afianza la teoría narco en la pelea de la barra brava “Santa”

Se afianza la teoría narco en la pelea de la barra brava “Santa”

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana

Crean en Tucumán un régimen de protección de testigos de causas de narcomenudeo

Crean en Tucumán un régimen de protección de testigos de causas de narcomenudeo

Revés legislativo: el Senado dejó sin efecto los vetos de Milei

Revés legislativo: el Senado dejó sin efecto los vetos de Milei

Comentarios