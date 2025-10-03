Masters 1000 de Shanghái: Sebastián Báez perdió con Rune y quedó eliminado en segunda ronda

El encuentro comenzó con un quiebre temprano de Báez en el primer juego, pero Rune reaccionó de inmediato y recuperó el servicio en el segundo. El danés, décimo preclasificado y 11° del ranking ATP, llegó a estar 3-1 arriba, aunque el argentino se mantuvo firme y logró empatar 3-3. El set se definió recién en el duodécimo game, cuando Rune concretó su tercer quiebre y cerró el parcial por 7-5.