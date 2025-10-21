Chechu Bonelli, en el centro de los rumores: quién sería su nuevo amor

Un nuevo romance acaparó la atención en el mundo del espectáculo, involucrando a la periodista Chechu Bonelli y al conocido influencer Grego Rossello. Las especulaciones sobre la nueva relación comenzaron luego de que la pareja fuese captada en un reconocido boliche de la ciudad de Buenos Aires. Vivieron un tierno momento que fue registrado por las cámaras del lugar, y el video se difundió masivamente en diversas plataformas digitales. Rápidamente, la audiencia manifestó su parecer, abriendo la puerta a la existencia de una nueva conexión sentimental en el ámbito mediático.
Este aparente inicio amoroso ocurre tras un período de soltería de la periodista, quien anteriormente protagonizó una dura separación de su expareja, el deportista Darío Cvitanich. Aquella relación se extendió por más de catorce años, período durante el cual formaron una familia con sus tres hijas: Lupe, Carmela y Amelia. Aunque Cvitanich confirmó el quiebre de la pareja en julio de este año, indicó que la ruptura se produjo meses atrás, sorprendiendo a sus seguidores. Las miradas sobre Chechu Bonelli se intensificaron cuando, en septiembre de 2025, el deportista inició un vínculo con la modelo Ivana Figueiras.
Chechu Bonelli fue vista con su "nueva pareja" en un bar
La noticia sobre la presencia de Chechu Bonelli y Grego Rossello juntos fue revelada por Marcia Frisciotti, también identificada como Pochi de Gossipeame. Ella estuvo a cargo de mostrar el material audiovisual en el programa Puro Show, emitido por eltrece. El video mostró a los dos personajes acercándose en el interior del club nocturno llamado Caramelo.
En el material se aprecia que ambos se dan un abrazo que fue considerado muy cómplice por los comentaristas. Además de la filmación, circularon fotografías de la pareja conversando muy cerca uno del otro. Pese al claro acercamiento físico, la panelista consultó a fuentes allegadas para determinar si existía algo concreto. Esas fuentes contestaron que, aunque existían "muchas ganas" de ambos lados, el romance formal no se había establecido.
El histeriqueo en redes y la onda en persona de Chechu con su nuevo pretendiente
Quienes presenciaron el encuentro nocturno recordaron interacciones previas en plataformas digitales que podrían sugerir una relación amorosa. Grego Rossello ya había compartido un mensaje en su cuenta de X que hacía referencia directa a una conversación con la periodista. El influencer relató que Chechu Bonelli le bromeaba porque permanecía soltero mientras compartían en el área VIP. Ella argumentó que, si el joven estaba solo, era únicamente por elección propia, pues lo considera "fachero" y posee un buen empleo.
Este posible nuevo vínculo fascinó profundamente a todos los usuarios en línea, quienes manifestaron opiniones diversas sobre el tema. Muchos especulan que el romance pudo originarse por intercambios en el canal donde trabajan, mientras otros piensan en cruces durante eventos. Hasta este momento, ninguno de los protagonistas de la historia brindó comentarios públicos sobre los rumores. Ambos utilizan sus perfiles sociales exclusivamente para compartir contenido relacionado con sus actividades profesionales en la televisión.