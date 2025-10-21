Chechu Bonelli, en el centro de los rumores: quién sería su nuevo amor

Este aparente inicio amoroso ocurre tras un período de soltería de la periodista, quien anteriormente protagonizó una dura separación de su expareja, el deportista Darío Cvitanich. Aquella relación se extendió por más de catorce años, período durante el cual formaron una familia con sus tres hijas: Lupe, Carmela y Amelia. Aunque Cvitanich confirmó el quiebre de la pareja en julio de este año, indicó que la ruptura se produjo meses atrás, sorprendiendo a sus seguidores. Las miradas sobre Chechu Bonelli se intensificaron cuando, en septiembre de 2025, el deportista inició un vínculo con la modelo Ivana Figueiras.