Walas Massacre debutó en MasterChef: la rompió con su plato y sorprendió con su look excéntrico

Aunque muchos lamentaron la noticia, Masterchef Celebrity no se quedó sin música. Este lunes, Pablo Lescano, el líder de la banda Damas Gratis, abandonó repentinamente el programa debido a compromisos laborales, pero su reemplazo no decepcionó. Walas Massacre se incorporó al programa y su desempeño fue completo: brindó una entrada digna de un rockstar, debutó con un sofisticado platillo francés y revolucionó el certamen con su impronta única.