Walas Massacre debutó en MasterChef: la rompió con su plato y sorprendió con su look excéntrico

Aunque muchos lamentaron la noticia, Masterchef Celebrity no se quedó sin música. Este lunes, Pablo Lescano, el líder de la banda Damas Gratis, abandonó repentinamente el programa debido a compromisos laborales, pero su reemplazo no decepcionó. Walas Massacre se incorporó al programa y su desempeño fue completo: brindó una entrada digna de un rockstar, debutó con un sofisticado platillo francés y revolucionó el certamen con su impronta única.
Walas Massacre, el histórico cantante de la banda de rock alternativo Massacre, se sumó como reemplazo a Panlo Lescano en la competencia de MasterChef. En su entrada prometió llevar el espíritu del rock alternativo a las cocinas más famosas del país y su actuación fue furor en las redes sociales.
Wanda Nara presentó al nuevo integrante
"Se nos fue un músico pero llega otro", comenzó anunciando Wanda Nara en el inicio del programa. "Es cantante, compositor, actor con muchos años de escenario y una carrera exitosa dentro del rock. Les pido un gran aplauso para Walas", reveló la conductora.
Allí las puertas se abrieron y revelaron un personaje irrepetible. Con un look similar al que utiliza en los escenarios, Walas se presentó con un tapado negro, guantes y un llamativo pelo rosa. “Me encantaría ganar el premio”, afirmó sin vueltas el autor de grandes éxitos del rock argentino como La octava maravilla y Plan B: anhelo de satisfacción , entre otros.
"Me encanta la entrada de Walas, me parece un personaje hermoso", comentó Julia Calvo, mientras Wanda Nara lo presentó entre aplausos al público.
La admiración por el jurado
Walas se acercó hasta adelante y se enfrentó por primera vez a Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Bajando la cabeza en señal de respeto confesó: "Me asusta el jurado, le tengo mucha reverencia". "Martitegui me parece tan glacial, tan distante”, dijo entre risas, y agregó que quería aprender de los maestros.
Ante la consulta de Betular, Walas respondió que es de cocinar para sus amigos, en las fiestas y que "hace asados". "Una de las cosas que quiero es cocinar bien y no me sale. Soy bastante amateur", afirmó
“Es una lástima que se nos fue Pablito ayer. Yo les voy a dar rock, él es más de la cumbia y yo soy del rock alternativo, del pop, vengo a darles contracultura” , expresó ante el jurado de lujo.
“Quiero aprender de ustedes, maestros” , les dijo Walas a Donato, Damián y Germán, para finalmente ir a su estación y ponerse a la par de sus compañeros de competencia en Masterchef Celebrity.
Una actuación que sorprendió
En su debut, Walas no solo sorprendió con su carisma sino también con sus habilidades culinarias. El músico apostó por un plato tan original como inesperado: una quiche con ananá, una preparación que mezcla lo salado con lo dulce y sorprendió al jurado por su audacia.
Su debut también causó furor en las redes sociales que de inmediato comentaron mensajes como: “10 puntos a los que armaron el casting”, “Capaz el tipo es muy conocido, pero yo no sé quién corno es” y “Gente que se informa con TikTok y escucha preguntando quién es Walas, nos merecemos el dólar a $750.000”.