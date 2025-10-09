Secciones

La Justicia rechazó el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir las boletas en la provincia de Buenos Aires

Quién es Dai Fernández, la actriz que estaría en pareja con Nico Vázquez tras su separación de Gimena Accardi

Los rumores apuntan a que estaría iniciando un romance con su compañera de elenco en Rocky.

Hace 28 Min

Desde que Nico Vázquez y Gimena Accardi anunciaron su separación después de 18 años juntos, las versiones sobre la vida sentimental del actor no dejaron de circular. En medio de esa oleada de rumores, un nombre comenzó a resonar con fuerza: Dai Fernández, su compañera de elenco en la obra Rocky.

Según reveló Paula Varela en el programa Intrusos (América TV), Vázquez estaría listo para blanquear su nuevo romance. “La veíamos venir y se vino nomás. En estos días se viene el blanqueo, se viene la confirmación del romance de Nico Vázquez y Dai Fernández”, aseguró la panelista.

La periodista agregó que “ya toda su gente íntima lo sabe; él está muy enamorado. Ella también lo habló con personas de confianza y con colegas que trabajan con ellos. En breve se vendría el blanqueo porque no da para más tenerlo oculto”.

Varela aclaró, además, que la relación habría comenzado cuando ambos ya estaban separados: “Si bien tenían mucho feeling y estaban muy juntos, el ‘vamos para adelante’ llegó después de sus rupturas. Dai también se separó recientemente de su pareja, Gonzalo Gerber”.

Una artista completa

En este contexto, muchos se preguntan quién es la intérprete que habría conquistado el corazón del actor. Daiana Fernández, de 37 años, cuenta con una sólida trayectoria en el teatro musical. Se ha destacado en exitosas producciones como Fuerza Bruta, Aladdín y Peter Pan, donde demostró su talento en el canto, la danza y la actuación.

Además, participó en programas juveniles de televisión como Disney Junior, Entrelazados y Club 57, lo que amplió su popularidad entre distintos públicos.

Fue durante la obra Tootsie cuando Fernández conoció a Vázquez. Allí reemplazó a Julieta Nair Calvo, quien había dejado el elenco. “Dai era la cover de Julieta, parte del ensamble. Cuando empecé a soñar con este proyecto la elegí porque es una actriz espectacular. La vida quiso que trabajáramos juntos antes de Rocky… Con Dai Fernández tenemos química en escenario”, contó el propio Nico en una entrevista con el diario La Nación desde Filadelfia, en noviembre de 2024.

Un nuevo comienzo

Dai Fernández también cerró recientemente un ciclo: se separó de Gonzalo Gerber después de siete años de relación. Ahora, según trascendió, la actriz y el actor podrían estar iniciando una nueva etapa juntos, tanto sobre las tablas como fuera de ellas.

Mientras el público espera una confirmación oficial, lo cierto es que la dupla Vázquez–Fernández ya comparte algo innegable: una fuerte conexión artística y personal que traspasa el escenario.

Comentarios