Quién es Dai Fernández, la actriz que estaría en pareja con Nico Vázquez tras su separación de Gimena Accardi

Fue durante la obra Tootsie cuando Fernández conoció a Vázquez. Allí reemplazó a Julieta Nair Calvo, quien había dejado el elenco. “Dai era la cover de Julieta, parte del ensamble. Cuando empecé a soñar con este proyecto la elegí porque es una actriz espectacular. La vida quiso que trabajáramos juntos antes de Rocky… Con Dai Fernández tenemos química en escenario”, contó el propio Nico en una entrevista con el diario La Nación desde Filadelfia, en noviembre de 2024.