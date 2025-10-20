“Un fantasma en la batalla”: la verdad detrás de la película de Netflix sobre una guardia civil infiltrada en ETA

El cineasta escribió el guion durante la pandemia, convencido de que no volvería a rodar tras Oro. Pero la historia de esta infiltrada lo devolvió al cine. “Quitando los asesinatos, que son todos verdad porque son terriblemente ciertos y además salen; lo demás es todo verdad y todo es mentira al mismo tiempo”, dijo Díaz Yanes en el programa El Cine en La SER. “El personaje de Susana Abaitua es inventado. Hemos intentado hacer una película, pero basada en hechos tan reales que podían comérsela. Tratamos de que no la devoraran del todo. Hay una parte muy real y otra muy de mentira, como es el cine”.