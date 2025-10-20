“Un fantasma en la batalla”: la verdad detrás de la película de Netflix sobre una guardia civil infiltrada en ETA

La película Un fantasma en la batalla, dirigida y escrita por Agustín Díaz Yanes, llegó a Netflix el viernes 17 de octubre después de su estreno limitado en salas el pasado 3 de octubre, un requisito de su productor, Juan Antonio Bayona (La sociedad de la nieve), para optar a los grandes premios del cine español, incluido el Goya a la mejor actriz protagonista para Susana Abaitua. Bayona, junto a Belén Atienza y Sandra Hermida, produce este regreso de Díaz Yanes a la dirección tras Oro (2017), con un thriller basado en hechos reales sobre una guardia civil infiltrada en ETA durante los años noventa y principios de los dos mil.
Conviene no confundirla con La infiltrada, estrenada un año antes, en la que Carolina Yuste -ganadora del Goya por ese papel- interpreta a una policía también infiltrada en la organización terrorista. En Un fantasma en la batalla, la protagonista es Susana Abaitua, actriz de una generación que comparte con Yuste el protagonismo de una nueva etapa del cine español.
Susana Abaitua, una guardia civil en la sombra
El personaje de Abaitua, una guardia civil reclutada a comienzos de los noventa para infiltrarse en ETA, recorre más de una década de operaciones clandestinas hasta culminar en 2004 con la llamada Operación Santuario, que permitió al Estado desmantelar gran parte de los zulos donde la organización escondía armas y explosivos, y detener a sus principales dirigentes. La trama se desarrolla entre el País Vasco y Francia, en una atmósfera de constante tensión y peligro.
Díaz Yanes reconoció que no conocía a Susana Abaitua antes del rodaje. Fue Mariano Barroso, entonces responsable del área de cine de Netflix España, quien le recomendó a la actriz vitoriana, conocida por su trabajo en Patria (HBO) y Los Farad (Prime Video). La elección no podría haber sido más acertada: Abaitua, en activo desde hace más de quince años, ya figura entre las principales candidatas al Goya 2026 a mejor actriz protagonista.
Entre la historia y la ficción: qué hay de verdad en “Un fantasma en la batalla”
La coincidencia del estreno de dos películas españolas recientes sobre mujeres infiltradas en ETA -La infiltrada y Un fantasma en la batalla- ha despertado el interés por conocer la identidad de las agentes reales que inspiraron ambas historias. Sin embargo, por razones de seguridad, esos nombres probablemente nunca se conocerán.
En La infiltrada, Carolina Yuste interpreta a una policía basada en Elena Tejada; mientras que en Un fantasma en la batalla, el personaje de Abaitua es una guardia civil. Los tiempos, lugares y enfoques narrativos son distintos, pero ambas producciones abordan el mismo dilema: cómo mantener la humanidad en medio del horror.
A lo largo de la película, Díaz Yanes intercala imágenes documentales de los años noventa —los informativos de la época, los atentados de ETA, las manifestaciones multitudinarias y los funerales— para reforzar el anclaje histórico. Una de las escenas más difíciles de rodar, según el propio director, fue la del asesinato de Miguel Ángel Blanco: “El espectador apenas ve el momento, porque no quería recrearlo, solo insinuarlo”, explicó.
El cineasta escribió el guion durante la pandemia, convencido de que no volvería a rodar tras Oro. Pero la historia de esta infiltrada lo devolvió al cine. “Quitando los asesinatos, que son todos verdad porque son terriblemente ciertos y además salen; lo demás es todo verdad y todo es mentira al mismo tiempo”, dijo Díaz Yanes en el programa El Cine en La SER. “El personaje de Susana Abaitua es inventado. Hemos intentado hacer una película, pero basada en hechos tan reales que podían comérsela. Tratamos de que no la devoraran del todo. Hay una parte muy real y otra muy de mentira, como es el cine”.
En el reparto destacan también Ariadna Gil, Mikel Losada y el propio director de cine Jaime Chávarri, quienes encarnan a los miembros de ETA María Soledad Iparraguirre, Iñaki Gracia Arregi y Juan Paredes, conocido como Txiki el Viejo.
Con Un fantasma en la batalla, Agustín Díaz Yanes firma su regreso a la gran pantalla con una historia que oscila entre la memoria y la ficción, entre la verdad y el mito. Un relato que rescata la sombra de quienes, desde el anonimato, arriesgaron su vida para poner fin a una de las etapas más oscuras de la historia reciente de España.