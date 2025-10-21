El tiempo en Tucumán: el cielo se despejará y se vienen días calurosos

El calor continuará dominando la escena en Tucumán durante los próximos días. Según el pronóstico elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé una seguidilla de jornadas mayormente soleadas, con temperaturas que superarán los 30 °C hasta el fin de semana.
El inicio de este martes estuvo marcado por una temperatura mínima de 18 °C y una sensación térmica de 16 °C, bajo un cielo mayormente despejado y con una humedad cercana al 85%, acompañada por vientos suaves del noroeste. Las condiciones de estabilidad y calor seguirán presentes a lo largo de la jornada, sin probabilidad de lluvias.
Hacia el mediodía, el cielo permanecerá despejado, mientras que la humedad descenderá al 50%. Los vientos rotarán hacia el sudeste y la temperatura rondará los 27 °C, con una sensación térmica de 28 °C, según el informe del organismo nacional.
Por la tarde se espera un aumento leve de la nubosidad, que alcanzará aproximadamente el 35%. La humedad se mantendrá por encima del 40%, mientras que el termómetro podría marcar una máxima de 32 °C, con vientos suaves del noreste.
Al caer la noche, las condiciones se mantendrán estables, aunque la temperatura descenderá hasta los 24 °C. El cielo se presentará parcialmente cubierto, con una nubosidad cercana al 50%, una humedad del 45% y vientos moderados del noreste.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
De acuerdo con el SMN, el pronóstico para el miércoles anticipa una jornada con cielo despejado hasta el mediodía. Las marcas térmicas oscilarán entre una mínima de 20 °C y una máxima de 33 °C, en una tarde donde la nubosidad irá en aumento, aunque sin indicios de precipitaciones.
Las condiciones del tiempo en Tucumán se mantendrán sin grandes variaciones durante el jueves, con temperaturas similares y predominio del sol. Sin embargo, el SMN advierte que hacia el viernes podría producirse un cambio de escenario, con el ingreso de un frente nuboso por la tarde podría desencadenar tormentas por la noche.