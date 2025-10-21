Secciones
El tiempo en Tucumán: el cielo se despejará y se vienen días calurosos

La mínima fue de 18 °C. La humedad se mantendrá baja. El pronóstico.

CUIDADOS. Se recomienda cubrirse del sol y mantenerse hidratados para evitar golpes de calor.
Hace 15 Min

El calor continuará dominando la escena en Tucumán durante los próximos días. Según el pronóstico elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé una seguidilla de jornadas mayormente soleadas, con temperaturas que superarán los 30 °C hasta el fin de semana.

El inicio de este martes estuvo marcado por una temperatura mínima de 18 °C y una sensación térmica de 16 °C, bajo un cielo mayormente despejado y con una humedad cercana al 85%, acompañada por vientos suaves del noroeste. Las condiciones de estabilidad y calor seguirán presentes a lo largo de la jornada, sin probabilidad de lluvias.

Hacia el mediodía, el cielo permanecerá despejado, mientras que la humedad descenderá al 50%. Los vientos rotarán hacia el sudeste y la temperatura rondará los 27 °C, con una sensación térmica de 28 °C, según el informe del organismo nacional.

Por la tarde se espera un aumento leve de la nubosidad, que alcanzará aproximadamente el 35%. La humedad se mantendrá por encima del 40%, mientras que el termómetro podría marcar una máxima de 32 °C, con vientos suaves del noreste.

Al caer la noche, las condiciones se mantendrán estables, aunque la temperatura descenderá hasta los 24 °C. El cielo se presentará parcialmente cubierto, con una nubosidad cercana al 50%, una humedad del 45% y vientos moderados del noreste.

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

De acuerdo con el SMN, el pronóstico para el miércoles anticipa una jornada con cielo despejado hasta el mediodía. Las marcas térmicas oscilarán entre una mínima de 20 °C y una máxima de 33 °C, en una tarde donde la nubosidad irá en aumento, aunque sin indicios de precipitaciones.

Las condiciones del tiempo en Tucumán se mantendrán sin grandes variaciones durante el jueves, con temperaturas similares y predominio del sol. Sin embargo, el SMN advierte que hacia el viernes podría producirse un cambio de escenario, con el ingreso de un frente nuboso por la tarde podría desencadenar tormentas por la noche.

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en siete provincias: cómo seguriá el clima

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados
Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán
Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán
“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

Ocho diferencias que habrá al votar con la Boleta Única de Papel
Ocho diferencias que habrá al votar con la Boleta Única de Papel

Con muchos aplazos y sin aprobados, así fue el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a San Lorenzo
Con muchos aplazos y sin aprobados, así fue el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a San Lorenzo

Solano Vera: una obra necesaria que despierta expectativas y temores
Solano Vera: una obra necesaria que despierta expectativas y temores

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

Con muchos aplazos y sin aprobados, así fue el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a San Lorenzo

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Ocho diferencias que habrá al votar con la Boleta Única de Papel

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

Solano Vera: una obra necesaria que despierta expectativas y temores

Idean políticas para reducir los accidentes de tránsito

Un tucumano, becado para un simposio de la OEA en Uruguay

