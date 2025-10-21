El tiempo en Tucumán: el cielo se despejará y se vienen días calurosos

El inicio de este martes estuvo marcado por una temperatura mínima de 18 °C y una sensación térmica de 16 °C, bajo un cielo mayormente despejado y con una humedad cercana al 85%, acompañada por vientos suaves del noroeste. Las condiciones de estabilidad y calor seguirán presentes a lo largo de la jornada, sin probabilidad de lluvias.