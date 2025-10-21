Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Todo comenzó unas horas antes del partido, cuando se confirmó que el plantel había decidido no concentrar en la previa del encuentro por una deuda con la dirigencia. La noticia cayó como una bomba. “Los premios que se deben son de tres partidos: Talleres, River y Platense. Esos son los montos que aún debemos abonar, pero la semana pasada le pagamos tres premios anteriores”, había dicho el vicepresidente primero Ignacio Golobisky, intentando bajar el tono de la polémica. Pero el malestar ya estaba instalado. La decisión del plantel fue interpretada por los hinchas como una muestra de desinterés, justo cuando el equipo necesitaba dar señales de compromiso.