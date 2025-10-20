“Ese tal ‘Nacho’ nos salió a matar”: la dura respuesta de Leandro Díaz tras el escándalo en Atlético

Sus palabras reflejan el momento de máxima tensión que atraviesa el “Decano”. El conflicto comenzó cuando se conoció que el plantel decidió no concentrar antes del partido ante San Lorenzo por una deuda en los premios. “Los premios que se deben son de tres partidos: Talleres, River y Platense”, había explicado Golobisky días atrás, intentando calmar la situación. Pero lejos de apaciguarla, la declaración generó malestar dentro del grupo, que se sintió “expuesto y señalado”.