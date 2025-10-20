Errores, nervios y descontrol: por qué Atlético perdió el partido y la calma ante San Lorenzo
La derrota 2-1 en el Monumental reflejó una fractura anímica. San Lorenzo fue más sereno, mientras que Atlético se devoró a sí mismo entre la ansiedad, los silbidos y el peso de su propio conflicto interno.
ENOJO. Los plateístas despiden a los jugadores con una catarata de insultos luego de la derrota contra San Lorenzo. LA GACETA / Osvaldo Ripoll
Temas San Miguel de TucumánClub Atlético San LorenzoLeandro DíazMarcelo OrtizLucas PusineriMatías MansillaTorneo Clausura 2025
