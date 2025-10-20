Atlético Tucumán perdió ante San Lorenzo en el José Fierro

Fin del partido
Le anularon un gol a Luis Rodríguez
Era el gol del empate
Cambio en Atlético Tucumán
Sale Kevin Ortiz, entra Kevin López.
Cambios en Atlético Tucumán
Sale Nicolás Laméndola, entra Ramiro Ruiz Rodríguez.
Sale Ignacio Galván, entra Miguel Brizuela.
Sale Carlos Auzqui, entra Franco Nicola.
El DT recoge los billetes arrojados contra los jugadores
La tensión reapareció al final del primer tiempo, cuando se escucharon insultos desde la hinchada de Atlético Tucumán hacia sus jugadores
El golazo del Ciclón.
Nicolás Tripichio pone a San Lorenzo 2 a 1 frente a Atlético Tucumán.
"Tripichio"— Es Tendencia Ar (@EsTendenciaAR) October 21, 2025
Por el gol que marcó en la visita de San Lorenzo a Atlético Tucumán. pic.twitter.com/BYs3nQDnNp
Gol de San Lorenzo
Fin del primer tiempo
Gol de San Lorenzo
El "Ciclón" empata 1 a 1 con el "Decano"
Tarjeta amarilla para Mateo Bajamich
El árbitro saca una tarjeta amarilla para Mateo Bajamich. Atlético Tucumán tiene 4 jugadores amonestados.
Tarjeta amarilla para Matías Mansilla
El árbitro saca una tarjeta amarilla para Matías Mansilla. Atlético Tucumán tiene 3 jugadores amonestados.
Penal para San Lorenzo
Tarjeta amarilla para Carlos Auzqui
Atlético Tucumán tiene 2 jugadores amonestados.
Tarjeta amarilla para Gastón Hernández
El árbitro saca una tarjeta amarilla para Gastón Hernández. San Lorenzo tiene un jugador amonestado.
Atlético, más cerca del segundo que San Lorenzo del empate
Partido chato, sin muchos riesgos
Así fue el gol de Atlético
¡GOLPEÓ EL DECANO! Ortiz anota el 1-0 de Atlético Tucumán ante San Lorenzo.— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 21, 2025
Gool del "Decano"
Marcelo Ortiz pone a Atlético Tucumán 1 a 0 frente a San Lorenzo.
Tarjeta amarilla para Nicolás Laméndola
El árbitro saca una tarjeta amarilla para Nicolás Laméndola. Atlético Tucumán tiene un jugador amonestado.
Hinchas decanos arrojaron billetes a la cancha
Minutos antes del inicio del partido, hinchas decanos arrojaron billetes a la cancha en señal de repudio hacia los jugadores, quienes se negaron a concentrar para este encuentro en reclamo por deudas impagas.
Arrancó el partido
Todo listo
Los titulares del equipo local
Los 11 de San Lorenzo
Atlético ya en casa
Los minutos previos
San Lorenzo: Andrés Vombergar quedó desafectado del partido por una angina pultacea con cuadro febril desde ayer a la noche.
Cómo llegan Atlético Tucumán al duelo con Sa Lorenzo por el Torneo Clausura
El Decano viene de caer 2-0 ante Instituto y sigue sin poder ganar fuera de Tucumán. "Son muchos factores por los que el equipo no puede mostrar su mejor faceta de visitante, pero principalmente es la seguridad en ellos mismos", aseveró el DT Lucas Pusineri. Sin embargo, hace tres partidos que no cae en el José Fierro y buscará estirar esa racha ante San Lorenzo para seguir prendido en la zona. La buena noticia es que Renzo Tesuri se recuperó de la rotura del ligamento cruzado anterior, recibió el alta médica, trabajó con el resto del grupo y su vuelta está cada vez más cerca.