Crisis emocional en Atlético Tucumán: cómo el conflicto por los premios afectó su rendimiento contra San Lorenzo

Lo que le pasó a Atlético no tiene que ver únicamente con el juego. En el fútbol, la cabeza juega tanto como los pies, y cuando la armonía se rompe, la pelota lo deja a la vista. El equipo perdió el eje, la calma y el foco. No hay esquema ni dibujo táctico que funcione cuando el grupo se siente traicionado por su entorno o dividido puertas adentro. Y así fue.