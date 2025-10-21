Scania vuelve a suspender líneas de producción

Scania Argentina implementa una nueva suspensión de líneas de producción en su planta de Colombres esta semana, en el marco del esquema pactado con el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata).
Fuentes gremiales y de la compañía confirmaron la medida, que se extenderá hasta el fin de semana, por lo que la multinacional acumulará de manera gradual alrededor de 40 días sin actividad en Tucumán, acordados para todo 2025, en principio, en el entendimiento firmado entre la empresa y el gremio.
De todas formas, en la empresa informaron que “la mitad de la planta” del personal cumplirá tareas durante las próximas jornadas, pese a la disposición.
En junio
El plan de contingencia se inició en junio, con una primera pausa de una semana. Luego, continuó con una suspensión de 14 días consecutivos entre el 7 y el 20 de julio, y posteriormente entre el 24 y el 31 de agosto.
En Scania explicaron que estas decisiones forman parte de un esquema de suspensiones programadas para distribuirse a lo largo del año, en respuesta a la caída de la demanda de Brasil y la Unión Europea (UE). La planta de Scania en Colombres, que emplea a 600 operarios -además del personal contratado-, está especializada en la producción de cajas de cambio, ejes y componentes de transmisión. Su actividad representa alrededor del 15% de las exportaciones de Tucumán.