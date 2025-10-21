Scania vuelve a suspender líneas de producción

En Scania explicaron que estas decisiones forman parte de un esquema de suspensiones programadas para distribuirse a lo largo del año, en respuesta a la caída de la demanda de Brasil y la Unión Europea (UE). La planta de Scania en Colombres, que emplea a 600 operarios -además del personal contratado-, está especializada en la producción de cajas de cambio, ejes y componentes de transmisión. Su actividad representa alrededor del 15% de las exportaciones de Tucumán.