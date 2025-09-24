Secciones
Suscribite
Ingresar
Economía
Noticias económicas
Pese a la suspensión, Scania opera hasta con el 40% del personal
El gerente de la Planta explicó los alcances de la medida adoptada por la compañía.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Planta de Scania en Colombres. LA GACETA / INÉS QUINTEROS ORIO (ARCHIVO)
Por
Marcelo Aguaysol
Hace 30 Min
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano
Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres
¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?
Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia
Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo
La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar
Más Noticias
Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano
Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo
Murió Claudia Cardinale: su legado como actriz y la historia del hijo al que hizo pasar por su hermano menor durante años
EE.UU. confirmó que negocia un swap de U$S20.000 millones y la compra de bonos con Argentina
Lujo, moda y marihuana: el caso de la ex modelo que irá a juicio en Salta
¿Quién es Isha Escribano? La prima trans de Máxima Zorreguieta que enfrentó el abandono familiar
Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia
Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres
Comentarios
Navegá sin límites por $34 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más