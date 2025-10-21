Idean políticas para reducir los accidentes de tránsito

Cómo se articula

Todo parece estar en plena construcción, pero, ¿cómo se articula algo así? Es un trabajo de acá a 30 años, estamos hablando de una cuestión cultural, de los hábitos que tenemos desde siempre y cómo nos compartamos en relación a la seguridad vial. Las conductas de riesgo tienen que ver con todo eso, con cuestiones culturales además de la infraestructura y la urbanización. Tucumán creció muchísimo y la legislatura tiene el compromiso de revisar todo la legislación vigente para ver si está actualizado a estos tiempos”, aseguró Cruz.