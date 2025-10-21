Idean políticas para reducir los accidentes de tránsito

Autoridades provinciales, empresarios y organizaciones no gubernamentales ya comenzaron a trabajar en la creación de un espacio público-privado con el objetivo de diseñar políticas de prevención, educación y control que contribuyan a disminuir los accidentes de tránsito.
Así lo contaron más en detalle Tania Cruz, directora ejecutiva de Meta Tucumán y Jorge Luis Sosa, director de Acción Política del Ministerio de Gobierno y Justicia en una entrevista con LG Play. La idea, en el fondo, es diseñar estrategias conjuntas para bajar los accidentes de tránsito, un rubro que sigue alcanzando números preocupantes.
“El año pasado tuvimos varias mesas de enlace con diálogos de todo tipo y detectamos la cantidad de siniestros que suceden en la provincia y el impacto que generan en varios sentidos: el sistema de salud, la seguridad, lo judicial y hasta lo económico”, comenzó recordando Cruz. “Todo eso decantó en la siguiente reflexión: no podemos quedarnos así, tenemos que dar un siguiente paso y que esto ya se haga como una política de estado”, agregó.
A partir de ahí, Meta Tucumán presentó una nota al gobierno provincial expresándole su preocupación -según relata Cruz- y el pedido de trabajar juntos, de manera intersectorial entre públicos y privados para abordar mejor la situación. La respuesta del gobierno fue positiva.
“La idea ahora es conformar un consejo de movilidad segura, que tenga bastantes aristas y temáticas. La idea es adaptarlo a distintos nodos, como parte de un proceso vivo y dinámico. La construcción del consejo es para que se pueda trabajar en políticas y acciones, en distintos nodos regionales y que cada uno de ellos se adapte a las distintas realidades económicas de la provincia”, explicó Cruz.
A mediados de este año, se desarrolló en la provincia el Foro Tucumán Responsable, en el que varios de esos actores ya mencionados al comienzo expusieron sus conocimientos, datos y estadísticas sobre el tema, lo cual ayudó a que esto tome forma, aseguró Cruz. Esos mismos actores serían los que conformarían el consejo. “Obviamente estarían presentes todos los actores: públicos, privados, ciudadano de pie y eso seguirá decantando en más mesas de trabajo”.
“Es necesario que la gente pueda entender que esto no se trata simplemente de reducir la cantidad de muertes, ni el control ni la sanción en sí misma. Esto se trata de cuidar la vida del otro. Que las personas puedan entender que los números de los cuáles hablamos conforman una epidemia”, explicó Cruz.
“El impacto también es económico -insiste-: la franja más comprometida con los siniestros está entre los 15 y los 29 años. Ahí, el Ministerio de Salud está actuando reactivamente porque el siniestro directamente le llega y no ha posibilidad de prevención”, aclaró.
Del lado del Gobierno, Sosa, aseguró que efectivamente trabajan en conjunto como lo planteó Cruz y que la última reunión que mantuvieron los distintos actores fue más que positiva. “Fue muy importante, estuvo el gobernador Osvaldo Jaldo, el vice Miguel Acevedo, varios ministros... Esto ya es una política de estado”, aseguró.
“Ya está involucrado el gobierno, obviamente la parte privada también, estamos todos juntos incluso desde distintos partidos políticos. Queremos, como dijo Cruz, ‘cuidar la vida del otro’”, explicó. “No podemos naturalizar las conductas que se suelen tener al volante. El Ministerio de Gobierno está coordinando todo para que el gobierno esté bien representado. Esto es un proyecto muy grande y va a llevar muchos años, pero ya hay una intención de avanzar lo más rápido posible”, agregó el funcionario.
Cómo se articula
Todo parece estar en plena construcción, pero, ¿cómo se articula algo así? Es un trabajo de acá a 30 años, estamos hablando de una cuestión cultural, de los hábitos que tenemos desde siempre y cómo nos compartamos en relación a la seguridad vial. Las conductas de riesgo tienen que ver con todo eso, con cuestiones culturales además de la infraestructura y la urbanización. Tucumán creció muchísimo y la legislatura tiene el compromiso de revisar todo la legislación vigente para ver si está actualizado a estos tiempos”, aseguró Cruz.