Trágico accidente en la ruta 9: un muerto y tres heridos por el choque entre un auto y una camioneta

Un hombre murió y al menos tres personas resultaron heridas tras un grave accidente en el que un auto y una camioneta chocaron de frente esta mañana en la ruta nacional 9, a la altura del kilómetro 1.266, en el departamento de Leales.
El hecho se registró cerca de las 7.30, cuando un vehículo Volkswagen Vento, conducido por Carlos Eduardo Espinosa, se dirigía en dirección norte-sur. En el asiento delantero, viajaba su padre, quien falleció en el acto a causa del impacto.
La madre de Espinosa, que iba en el asiento trasero, sufrió varias lesiones y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial.
El auto colisionó con una camioneta Toyota Hilux conducida por Sebastián Reinoso, quien sólo sufrió golpes leves. Su esposa, Sandra Beatriz Domínguez de 34 años, quedó atrapada en el asiento del acompañante, pero se mantuvo consciente hasta ser rescatada. La hija de la pareja, de 12 años, salió ilesa del choque.
Personal de la Jefatura de la Zona III de la Unidad Regional Este (URE) acudió al lugar, junto con el oficial de turno Nicolás Migliorini, para asistir a las víctimas y realizar las pericias correspondientes.
El comisario principal Gustavo Mercado fue el encargado de informar sobre el trágico suceso.