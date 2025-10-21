Un tucumano, becado para un simposio de la OEA en Uruguay

Aguero trabajó 27 años en materia de seguridad en el Gobierno de la provincia, de los cuales 21 los dedicó a la investigación y peritaje de ciberdelitos. En sus últimos cuatro años fue responsable ejecutivo de la División de Delitos Telemáticos, y también se desempeñó en el Ministerio Público Fiscal de Tucumán, dentro del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). Su experiencia también lo llevó a colaborar en investigaciones internacionales. Colaboró con el FBI, Interpol, la Guardia Civil Española y la Policía de Investigaciones de Chile, además de trabajar con organismos nacionales como la Cámara Federal de Apelaciones, la Policía Federal Argentina y el Gabinete Nacional de Ministros en materia de ciberdelitos y ciberseguridad.