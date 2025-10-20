Jaldo se refirió a las declaraciones de Trump sobre la Argentina: "No nos estamos muriendo"

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, se refirió a la situación económica nacional y a la gestión provincial durante un contacto con la prensa. En ese sentido, opinó también sobre las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sostuvo que la Argentina "se está muriendo".
“En estos casi dos años de gobierno hemos demostrado que, cuando se administra con responsabilidad, se pueden sostener los servicios esenciales y avanzar. Nos hicimos cargo de los incentivos docentes, de la conectividad y de la salud pública, incluso cuando la Nación dejó de transferir fondos. Y seguimos invirtiendo en seguridad y educación, incorporando inglés desde primer grado”, afirmó.
Respecto a las declaraciones de Trump, las consideró “desafortunadas” y consideró que son “faltas de respeto hacia el pueblo argentino”.
“Los argentinos podemos tener dificultades económicas, pero no nos estamos muriendo. No acepto esos conceptos. Nuestro pueblo es fuerte, trabajador y solidario. Los problemas que hoy vivimos son responsabilidad de un Gobierno nacional que no logra encontrar el rumbo económico, aun con ayuda externa”, afirmó.