Jaldo destacó el crecimiento del empleo en Tucumán y llamó a “cuidar la provincia”

El gobernador en uso de licencia también hizo referencia a la situación nacional y expresó que “la macroeconomía todavía no está controlada”. En ese sentido, agregó: “Estamos recurriendo ya a los Estados Unidos, no solo por préstamo, sino para mejorar las reservas del Banco Central. Y ya no solo para mejorar las reservas del Banco Central, sino que Estados Unidos está comprando pesos para que el precio del dólar no se vaya a las nubes, para que las tasas de interés no sigan creciendo como hoy están al setenta, ochenta por ciento”.