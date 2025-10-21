Un hombre fue condenado por matar a su vecino

El hecho ocurrió 5 de enero de 2025, alrededor de las 16:50, en la esquina de Amador Lucero y pasaje Granaderos de San Martín, y fue investigado por la Fiscalía de Homicidios II que dirige Carlos Sale. Según la teoría del caso, Núñez fue sorprendido por Kevin Alan Ortiz a bordo de su motocicleta. El hombre descendió del rodado y sin mediar palabras le propinó golpes de puños a Núñez y se trenzaron en lucha. El motivo de la pelea era una deuda de $5.000 que Ortiz le debía a la víctima por har lavado su moto. Al lugar también llegó Néstor Fabián “Pelusa” Ortiz conduciendo una motocicleta. Al percibir el pleito, se aproximó hacia donde se encontraba Núñez portando un arma de fuego tipo revolver, y al grito de “no te hagas el canchero, ¿por qué le pegaste a mi hijo?” le efectuó un disparo que impactó en su tobillo izquierdo, provocando su caída. Mientras permanecía en el suelo, “Ortiz, con claras intenciones de causarle la muerte, le propinó a Núñez un segundo disparo que impactó en la región esternal, produciendo un traumatismo abierto de abdomen, generando una falla multiorgánica, cuadro que lo condujo al fallecimiento el 8 de enero de 2025”. Tras el ataque, Ortiz se retiró con rumbo desconocido. Posteriormente fue aprehendido.