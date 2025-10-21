Secciones
Seguridad

Un hombre fue condenado por matar a su vecino

El imputado recibió una pena de 14 años de prisión por el crimen.

Un hombre fue condenado por matar a su vecino
Hace 3 Hs

Néstor Fabián “Pelusa” Ortiz (53 años) fue condenado a 14 años de prisión por haber asesinado a su vecino Enzo Ramiro Núñez (25), luego de que el joven le reclamara al hijo del acusado el pago de una deuda.

El hecho ocurrió 5 de enero de 2025, alrededor de las 16:50, en la esquina de Amador Lucero y pasaje Granaderos de San Martín, y fue investigado por la Fiscalía de Homicidios II que dirige Carlos Sale. Según la teoría del caso, Núñez fue sorprendido por Kevin Alan Ortiz a bordo de su motocicleta. El hombre descendió del rodado y sin mediar palabras le propinó golpes de puños a Núñez y se trenzaron en lucha. El motivo de la pelea era una deuda de $5.000 que Ortiz le debía a la víctima por har lavado su moto. Al lugar también llegó Néstor Fabián “Pelusa” Ortiz conduciendo una motocicleta. Al percibir el pleito, se aproximó hacia donde se encontraba Núñez portando un arma de fuego tipo revolver, y al grito de “no te hagas el canchero, ¿por qué le pegaste a mi hijo?” le efectuó un disparo que impactó en su tobillo izquierdo, provocando su caída. Mientras permanecía en el suelo, “Ortiz, con claras intenciones de causarle la muerte, le propinó a Núñez un segundo disparo que impactó en la región esternal, produciendo un traumatismo abierto de abdomen, generando una falla multiorgánica, cuadro que lo condujo al fallecimiento el 8 de enero de 2025”. Tras el ataque, Ortiz se retiró con rumbo desconocido. Posteriormente fue aprehendido.

Juzgan a un hombre por matar a su vecino durante una pelea

Juzgan a un hombre por matar a su vecino durante una pelea

El juez Sebastián Mardiza fue el encargado de presidir las audiencias del debate oral, iniciado el 14 de octubre. En sus alegatos, el auxiliar de fiscal Alejandro Andole solicitó que Ortiz fuera condenado a 14 años de prisión por ser considerado autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Ayer, luego de escuchar las últimas palabras de la familia de la víctima y del acusado, el magistrado resolvió hacer lugar al pedido del MPF y condenó a Ortiz a 14 años de prisión.

Temas TucumánInseguridad
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Juzgan a un hombre por matar a su vecino durante una pelea

Juzgan a un hombre por matar a su vecino durante una pelea

Un policía fue demorado por el homicidio de un presunto delincuente cerca de El Chivero

Un policía fue demorado por el homicidio de un presunto delincuente cerca de El Chivero

Lo más popular
Una militante de la universidad pública es la candidata titular más joven de Tucumán
1

Una militante de la universidad pública es la candidata titular más joven de Tucumán

¿Qué tan real es la paridad? Las datos revelan que el poder sigue siendo masculino
2

¿Qué tan real es la paridad? Las datos revelan que el poder sigue siendo masculino

Secco apuesta por la nostalgia y la autenticidad: Susana Giménez vuelve a protagonizar su nueva campaña
3

Secco apuesta por la nostalgia y la autenticidad: Susana Giménez vuelve a protagonizar su nueva campaña

4

Tareas preventivas ante los temporales

5

Cartas de lectores: más educación y menos armas

6

Cartas de lectores: actor mileísta

Más Noticias
Efemérides del martes 21 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del martes 21 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

¿Qué tan real es la paridad? Las datos revelan que el poder sigue siendo masculino

¿Qué tan real es la paridad? Las datos revelan que el poder sigue siendo masculino

Una militante de la universidad pública es la candidata titular más joven de Tucumán

Una militante de la universidad pública es la candidata titular más joven de Tucumán

Conclusiones de la Asamblea de Punta Cana

Conclusiones de la Asamblea de Punta Cana

Nace un nuevo orden en la política provincial

Nace un nuevo orden en la política provincial

¿Por qué Argentina aún no está en la vanguardia de la inteligencia artificial?

¿Por qué Argentina aún no está en la vanguardia de la inteligencia artificial?

Recuerdos fotográficos: La “vuelta del perro” por la plaza Independencia

Recuerdos fotográficos: La “vuelta del perro” por la plaza Independencia

La (desproporcionada) acción de Netanyahu ante la perversidad terrorista

La (desproporcionada) acción de Netanyahu ante la perversidad terrorista

Comentarios