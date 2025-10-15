Juzgan a un hombre por matar a su vecino durante una pelea

Empezó el debate oral por el crimen de Enzo Ramiro Núñez, el joven de 25 años que fue asesinado por su vecino luego de que la víctima le reclamara a su hijo el pago de una deuda. En la primera audiencia del juicio, el Ministerio Público Fiscal solicitó que el imputado Néstor Fabián “Pelusa” Ortiz (53) fuera condenado a 14 años de prisión.
El hecho ocurrió 5 de enero de 2025, alrededor de las 16:50, en la esquina de calles Amador Lucero y pasaje Granaderos de San Martín, y fue investigado por la Fiscalía de Homicidios II que dirige Carlos Sale.
Según la teoría del caso, Núñez se hallaba en la vereda conversando con amigos cuando fue sorprendido por Kevin Alan Ortiz a bordo de su motocicleta. Descendió de la misma y sin mediar palabras le propinó golpes de puños a Núñez y se trenzaron en lucha a raíz de una disputa anterior.
Inmediatamente después, llegó al lugar Néstor Fabián Ortiz (a) “Pelusa” conduciendo una motocicleta tipo Tornado acompañado por su empleado, Marcelo Joaquín Figueroa. Al percibir la pelea de su hijo Kevin Alan Ortiz con Enzo Ramiro Núñez, descendió de la moto portando un arma de fuego tipo revolver, se aproximó hacia donde se encontraba Núñez y al grito de “no te hagas el canchero, ¿por qué le pegaste a mi hijo?” le efectuó un disparo que impactó en su tobillo izquierdo, provocando su caída.
Segundo disparo
Mientras permanecía en el suelo, “Pelusa” Ortiz, con claras intenciones de causarle la muerte, le propinó a Núñez un segundo disparo que impactó en la región esternal, produciendo un traumatismo abierto de abdomen, generando una falla multiorgánica, cuadro que lo condujo al fallecimiento el 8 de enero de 2025. Luego de efectuados los disparos, el atacante subió a la moto en la que había llegado y se retiró con rumbo desconocido.
Por el crimen, Ortiz fue imputado como autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
Nueve meses después, ayer se desarrolló la primera audiencia del debate oral. En la parte acusatoria se encuentra el auxiliar de fiscal Alejandro Andole representando al MPF.
“Esta circunstancia se dio en virtud de que la víctima le efectuó un arreglo y lavó la motocicleta del hijo del imputado, acordando un pago de $5.000 que Kevin Ortiz se negaba a pagar a Núñez Es importante destacar que todo esto se genera por la falta de pago de $5.000, este conflicto que termina con la vida de un joven fue por dinero. El imputado le quitó la vida a una persona que conocía del barrio de toda la vida” dijo el investigador en sus alegatos iniciales.