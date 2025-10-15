Juzgan a un hombre por matar a su vecino durante una pelea

“Esta circunstancia se dio en virtud de que la víctima le efectuó un arreglo y lavó la motocicleta del hijo del imputado, acordando un pago de $5.000 que Kevin Ortiz se negaba a pagar a Núñez Es importante destacar que todo esto se genera por la falta de pago de $5.000, este conflicto que termina con la vida de un joven fue por dinero. El imputado le quitó la vida a una persona que conocía del barrio de toda la vida” dijo el investigador en sus alegatos iniciales.