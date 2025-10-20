Reunión en Alpine tras la polémica maniobra de Colapinto contra Gasly en Austin: ¿qué medidas tomará la escudería?

El argentino desobedeció una orden directa del muro de boxes y adelantó al francés cuando ambos se encontraban fuera de la zona de puntos. Su argumento, tras la carrera, fue claro. “Tenía mucho más ritmo en el último stint. (Gabriel) Bortoleto venía muy cerca, atacando fuerte. Pierre iba muy lento y me estaba frenando. Lo mejor para el equipo era que yo estuviera adelante en las posiciones”, aseguró el piloto nacido en Pilar.