Reunión en Alpine tras la polémica maniobra de Colapinto contra Gasly en Austin: ¿qué medidas tomará la escudería?

El clima en Alpine volvió a tensionarse tras el Gran Premio de Estados Unidos. La maniobra de Franco Colapinto sobre su compañero Pierre Gasly en las vueltas finales de Austin, que no sólo rompió el protocolo interno de la escudería, sino que también obligó a convocar una reunión interna para ayer, en la previa del GP de México.
El argentino desobedeció una orden directa del muro de boxes y adelantó al francés cuando ambos se encontraban fuera de la zona de puntos. Su argumento, tras la carrera, fue claro. “Tenía mucho más ritmo en el último stint. (Gabriel) Bortoleto venía muy cerca, atacando fuerte. Pierre iba muy lento y me estaba frenando. Lo mejor para el equipo era que yo estuviera adelante en las posiciones”, aseguró el piloto nacido en Pilar.
Sin embargo, su actitud no cayó para nada bien dentro del equipo con base en Enstone. Según el portal Carburando, la dirección de Alpine decidió reunir a todos los involucrados en la situación para analizar lo sucedido y fijar una postura de cara al fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Después de la carrera, Colapinto mantuvo una breve charla con su ingeniero, Stuart Barlow, y con Flavio Briatore, asesor principal del equipo. El encuentro fue cordial y el argentino se mostró distendido, aunque no trascendieron detalles sobre el contenido de esa conversación.
Tirón de orejas para Colapinto
Más tajante fue Steve Nielsen, director general de Alpine, quien expresó públicamente su malestar. “Cualquier instrucción del muro de boxes es definitiva. Estamos decepcionados de que en esta oportunidad no se haya respetado, y es algo que revisaremos y gestionaremos internamente”, declaró.
Por su parte, Flavio Briatore evitó hacer comentarios ante la prensa sobre lo ocurrido en el GP de las Américas.
Todo indica que el episodio no pasará de un llamado de atención para Colapinto, quien igualmente se juega mucho en estas semanas.
Su continuidad en la Fórmula 1 para la próxima temporada todavía no fue confirmada, aunque según trascendió en las últimas semanas, dentro del equipo aseguran que será ratificado para seguir junto a Gasly en 2026.