¿Por qué Alpine no quiso que Colapinto superara a Gasly en el Gran Premio de Estados Unidos?

La razón principal por la que Alpine no quiso que Franco Colapinto superara a Pierre Gasly en el Gran Premio de Estados Unidos fue una cuestión de gestión de combustible. Según explicó el equipo, el objetivo era que ambos autos pudieran llegar a la bandera a cuadros sin quedarse sin nafta, en un tramo final donde el consumo se había vuelto crítico.
Desde el muro de boxes, el ingeniero de Colapinto, Stuart Barlow, le pidió en reiteradas ocasiones que ahorrara combustible mediante la técnica del lift and coast, que consiste en soltar el acelerador antes del punto de frenado para reducir el gasto. Faltaban apenas tres giros para el final cuando la orden fue clara: “ahorrá combustible y mantenete detrás de Gasly”.
El contexto hacía la situación aún más incómoda. Ambos pilotos de Alpine peleaban por el 17° puesto, lejos de los puntos. Pero Colapinto tenía neumáticos más frescos y mejor ritmo, y sentía que Gasly lo estaba frenando. Además, tenía la presión de Gabriel Bortoleto, que se acercaba desde atrás con un ritmo superior.
Ante esa combinación de factores, el argentino tomó una decisión por instinto: desobedeció la orden y superó a Gasly en la vuelta 54, a tres del final. La maniobra, aunque insignificante en términos de resultado, desató un fuerte malestar dentro del box.
El director general del equipo, Steve Nielsen, expresó luego públicamente la decepción de Alpine. “Cualquier instrucción del muro es definitiva. Estamos decepcionados de que esa orden no se haya respetado”, señaló.
Aunque el argumento oficial fue estratégico, muchos observaron que la orden dejaba al descubierto una mala planificación del consumo o un error en los cálculos de combustible en el auto de Gasly. En definitiva, Alpine se vio obligada a frenar a su piloto más veloz para evitar un problema interno.
Colapinto, por su parte, justificó su decisión con naturalidad: “Tenía mucho más ritmo y Pierre iba muy lento. Me estaba frenando y tenía que defenderme de Bortoleto. Era mejor que yo estuviera adelante”.