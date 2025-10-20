Secciones
DeportesMotores

¿Por qué Alpine no quiso que Colapinto superara a Gasly en el Gran Premio de Estados Unidos?

La escudería explicó que la orden de mantener posiciones en las últimas vueltas se debió a una estrategia de ahorro de combustible. Sin embargo, el argentino la ignoró, superó a su compañero y generó enojo dentro del equipo.

COMPETENCIA INTERNA. Colapinto superó a Gasly en Austin. COMPETENCIA INTERNA. Colapinto superó a Gasly en Austin.
Hace 2 Hs

La razón principal por la que Alpine no quiso que Franco Colapinto superara a Pierre Gasly en el Gran Premio de Estados Unidos fue una cuestión de gestión de combustible. Según explicó el equipo, el objetivo era que ambos autos pudieran llegar a la bandera a cuadros sin quedarse sin nafta, en un tramo final donde el consumo se había vuelto crítico.

Desde el muro de boxes, el ingeniero de Colapinto, Stuart Barlow, le pidió en reiteradas ocasiones que ahorrara combustible mediante la técnica del lift and coast, que consiste en soltar el acelerador antes del punto de frenado para reducir el gasto. Faltaban apenas tres giros para el final cuando la orden fue clara: “ahorrá combustible y mantenete detrás de Gasly”.

El contexto hacía la situación aún más incómoda. Ambos pilotos de Alpine peleaban por el 17° puesto, lejos de los puntos. Pero Colapinto tenía neumáticos más frescos y mejor ritmo, y sentía que Gasly lo estaba frenando. Además, tenía la presión de Gabriel Bortoleto, que se acercaba desde atrás con un ritmo superior.

Ante esa combinación de factores, el argentino tomó una decisión por instinto: desobedeció la orden y superó a Gasly en la vuelta 54, a tres del final. La maniobra, aunque insignificante en términos de resultado, desató un fuerte malestar dentro del box.

El director general del equipo, Steve Nielsen, expresó luego públicamente la decepción de Alpine. “Cualquier instrucción del muro es definitiva. Estamos decepcionados de que esa orden no se haya respetado”, señaló.

Aunque el argumento oficial fue estratégico, muchos observaron que la orden dejaba al descubierto una mala planificación del consumo o un error en los cálculos de combustible en el auto de Gasly. En definitiva, Alpine se vio obligada a frenar a su piloto más veloz para evitar un problema interno.

Colapinto, por su parte, justificó su decisión con naturalidad: “Tenía mucho más ritmo y Pierre iba muy lento. Me estaba frenando y tenía que defenderme de Bortoleto. Era mejor que yo estuviera adelante”.

Temas Fórmula 1Estados UnidosArgentinaPierre GaslyFranco ColapintoGabriel BortoletoAlpineAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: Se están muriendo, no tienen dinero
1

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: "Se están muriendo, no tienen dinero"

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el Central Park tucumano
2

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el "Central Park" tucumano

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo
3

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación
4

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones
5

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones

En su paso por Tucumán, Milei se mostró con sus candidatos y elogió a Pelli: “Es un crack”
6

En su paso por Tucumán, Milei se mostró con sus candidatos y elogió a Pelli: “Es un crack”

Más Noticias
El adiós que nadie esperaba: Pablo Lescano renunció a MasterChef Celebrity y confesó que está triste

El adiós que nadie esperaba: Pablo Lescano renunció a MasterChef Celebrity y confesó que está "triste"

El verdadero motivo por el cual Alpine le prohibió a Franco Colapinto adelantar a Pierre Gasly en el GP de Estados Unidos de Fórmula 1

El verdadero motivo por el cual Alpine le prohibió a Franco Colapinto adelantar a Pierre Gasly en el GP de Estados Unidos de Fórmula 1

¿Por qué la rebeldía de Franco Colapinto en Austin puede convertirse en su mejor carta para seguir en Alpine en la Fórmula 1?

¿Por qué la rebeldía de Franco Colapinto en Austin puede convertirse en su mejor carta para seguir en Alpine en la Fórmula 1?

El provocador posteo de Arturo Vidal tras la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos

El provocador posteo de Arturo Vidal tras la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el Central Park tucumano

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el "Central Park" tucumano

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: Se están muriendo, no tienen dinero

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: "Se están muriendo, no tienen dinero"

Comentarios