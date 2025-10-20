Graneros va por la recuperación en una segunda fecha clave del Regional Amateur

El “Cocodrilo” necesita reaccionar tras su caída en el debut en la primera fecha, al perder como local frente a Famaillá por 2 a 1. Esa derrota dejó heridas y la obligación inmediata de sumar para no complicar sus aspiraciones de clasificación en la zona 10. Enfrente estará Tucumán Central, que hará de local en la capital con la intención de hacerse fuerte ante su gente.