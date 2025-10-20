Secciones
Graneros va por la recuperación en una segunda fecha clave del Regional Amateur

El "Cocodrilo" visitará a Tucumán Central con la obligación de ganar para recuperarse de la derrota ante Famaillá en el debut. Además, Jorge Newbery-Central Norte, Ateneo-Sportivo Guzmán y Sacachispa-San Pablo completarán la jornada tucumana del viernes.

Hace 1 Hs

El viernes se jugará íntegramente la segunda fecha del Torneo Regional Federal Amateur 2025, y los equipos tucumanos volverán a saltar al campo en busca de afirmarse en la competencia. La jornada tendrá todos sus partidos desde las 16.30, con un foco especial en el duelo entre Graneros, último campeón de la Región Norte, y Tucumán Central.

El “Cocodrilo” necesita reaccionar tras su caída en el debut en la primera fecha, al perder como local frente a Famaillá por 2 a 1. Esa derrota dejó heridas y la obligación inmediata de sumar para no complicar sus aspiraciones de clasificación en la zona 10. Enfrente estará Tucumán Central, que hará de local en la capital con la intención de hacerse fuerte ante su gente.

El árbitro del encuentro será Eloy Guzmán, acompañado por Maximiliano Leal y Walter Pérez, todos de la Liga Tucumana. Para Graneros, el duelo no solo vale tres puntos: puede marcar el punto de inflexión que el plantel necesita para recuperar confianza y encaminar su defensa del título regional.

Otros duelos tucumanos de la jornada

Mientras tanto, la fecha también ofrecerá otros tres choques entre equipos de la provincia.

En Aguilares, Jorge Newbery recibirá a Central Norte, que llega como puntero de la zona 8 junto a Sportivo Guzmán. El arbitraje estará a cargo de Axel Gastón Santillán.

En Alderetes, Ateneo Parroquial enfrentará a Sportivo Guzmán, con el objetivo de sumar sus primeros puntos. El árbitro será Sebastián Arpino.

En Trancas, Sacachispa será anfitrión de San Pablo, en un partido atractivo entre dos conjuntos que buscan afirmarse en la zona. El duelo se jugará en la cancha de Deportivo Trancas.

El Regional Federal Amateur avanza, y Tucumán se prepara para vivir un viernes a pura pasión futbolera. En cada cancha, se jugará algo más que un partido: se pondrán en disputa confianza, futuro y el sueño de escalar hacia el Federal A.

