Central Norte debutó con una victoria clave ante Ateneo en el Regional Amateur

El “Cuervo” se impuso 1 a 0 en El Bosque gracias a un penal convertido por el arquero Franco Pizzicannella. El equipo de Hernán Chiple arrancó con el pie derecho en la zona 8 de la Región Norte y comparte la cima con Sportivo Guzmán.

Mauricio Galván es el "10" del "Cuervo". OSVALDO RIPOLL/LA GACETA.
Hace 22 Min

Central Norte se quedó con un triunfo importantísimo en el arranque del Regional Federal Amateur. En su cancha de barrio El Bosque, el “Cuervo” venció 1 a 0 a Ateneo Parroquial Alderetes por la zona 8 de la Región Norte, en un duelo cerrado, áspero y con escasas emociones.

La diferencia estuvo en la correcta definición de Franco Pizzicannella. El “1” se hizo cargo del penal, y un remate seco y fuerte al palo izquierdo de José Fernández, desató la alegría de sus hinchas y se transformó en el héroe de la tarde.

El único tanto llegó a los 32 minutos del complemento, cuando el árbitro Eloy Guzmán sancionó una falta sobre Lautaro Rojas, que había ingresado minutos antes y que fue derribado en el borde del área.

La jugada desató la protesta generalizada del equipo visitante, que reclamó que la jugada había sido afuera del área y que, además, no había exigido contacto.

Pese a las quejas, Pizzicanella tomó la pelota y definió con potencia.

El partido tuvo un desarrollo cambiante. En el primer tiempo, Ateneo manejó mejor la pelota a partir del criterio de Santiago Ledesma, aunque careció de profundidad. En el complemento, el conjunto de Hernán Chiple adelantó las líneas y buscó el desequilibrio con Matías Prado como hombre importante. Sobre el final, el local apostó al contragolpe y Ateneo fue con más empuje que ideas, pero se encontró con un arquero seguro que selló la victoria y se subió a la cima junto a Sportivo Guzmán.

El viernes por la noche, el “Juliano” había vencido 2 a 1 a Jorge Newbery con goles de Rodrigo Smith y Lucas Sánchez (Nahuel Brizuela había igualado transitoriamente).

La segunda fecha se disputará entre miércoles y jueves: Ateneo enfrentará a Sportivo Guzmán y Central Norte visitará a Jorge Newbery.

Mientras tanto, por la zona 10, San Pablo superó 1 a 0 a San Antonio con un tanto de Andrés Ibáñez.

A los 10 minutos del primer tiempo y tras un centro envenenado de Luciano Ruiz, el sobrino de Gustavo Ibáñez aprovechó un rebote del largo del arquero Leonardo Torres y sentenció la victoria “paulistana”.

Con esta victoria, el equipo de Alejandro Bernat quedó como líder y el jueves visitará a Sacachispas en Trancas.

