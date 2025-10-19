Central Norte debutó con una victoria clave ante Ateneo en el Regional Amateur

El partido tuvo un desarrollo cambiante. En el primer tiempo, Ateneo manejó mejor la pelota a partir del criterio de Santiago Ledesma, aunque careció de profundidad. En el complemento, el conjunto de Hernán Chiple adelantó las líneas y buscó el desequilibrio con Matías Prado como hombre importante. Sobre el final, el local apostó al contragolpe y Ateneo fue con más empuje que ideas, pero se encontró con un arquero seguro que selló la victoria y se subió a la cima junto a Sportivo Guzmán.