Central Norte debutó con una victoria clave ante Ateneo en el Regional Amateur

Central Norte se quedó con un triunfo importantísimo en el arranque del Regional Federal Amateur. En su cancha de barrio El Bosque, el “Cuervo” venció 1 a 0 a Ateneo Parroquial Alderetes por la zona 8 de la Región Norte, en un duelo cerrado, áspero y con escasas emociones.
La diferencia estuvo en la correcta definición de Franco Pizzicannella. El “1” se hizo cargo del penal, y un remate seco y fuerte al palo izquierdo de José Fernández, desató la alegría de sus hinchas y se transformó en el héroe de la tarde.
El único tanto llegó a los 32 minutos del complemento, cuando el árbitro Eloy Guzmán sancionó una falta sobre Lautaro Rojas, que había ingresado minutos antes y que fue derribado en el borde del área.
La jugada desató la protesta generalizada del equipo visitante, que reclamó que la jugada había sido afuera del área y que, además, no había exigido contacto.
Pese a las quejas, Pizzicanella tomó la pelota y definió con potencia.
El partido tuvo un desarrollo cambiante. En el primer tiempo, Ateneo manejó mejor la pelota a partir del criterio de Santiago Ledesma, aunque careció de profundidad. En el complemento, el conjunto de Hernán Chiple adelantó las líneas y buscó el desequilibrio con Matías Prado como hombre importante. Sobre el final, el local apostó al contragolpe y Ateneo fue con más empuje que ideas, pero se encontró con un arquero seguro que selló la victoria y se subió a la cima junto a Sportivo Guzmán.
El viernes por la noche, el “Juliano” había vencido 2 a 1 a Jorge Newbery con goles de Rodrigo Smith y Lucas Sánchez (Nahuel Brizuela había igualado transitoriamente).
La segunda fecha se disputará entre miércoles y jueves: Ateneo enfrentará a Sportivo Guzmán y Central Norte visitará a Jorge Newbery.
Mientras tanto, por la zona 10, San Pablo superó 1 a 0 a San Antonio con un tanto de Andrés Ibáñez.
A los 10 minutos del primer tiempo y tras un centro envenenado de Luciano Ruiz, el sobrino de Gustavo Ibáñez aprovechó un rebote del largo del arquero Leonardo Torres y sentenció la victoria “paulistana”.
Con esta victoria, el equipo de Alejandro Bernat quedó como líder y el jueves visitará a Sacachispas en Trancas.