Paro nacional de 48 horas en la UTN ante la falta de promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario

Los docentes anunciaron una medida de fuerza para este martes y miércoles en todas las facultades regionales del país. Reclaman al Gobierno que promulgue la ley ya aprobada por el Congreso.

Hace 33 Min

La Federación Argentina de Docentes Universitarios Tecnológicos (FAGDUT) anunció un paro nacional de 48 horas para este martes y miércoles, en protesta por la falta de promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Poder Ejecutivo.

La medida afectará las actividades académicas y de investigación en las 30 facultades regionales y en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico, todos dependientes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

“El Gobierno sigue dilatando una decisión que ya fue tomada por el Congreso. Hoy es el último día que tiene el Ejecutivo para promulgar la ley y el silencio es total. Senadores y Diputados ya la aprobaron y además rechazaron su veto, ¿qué más quieren?”, expresó el secretario general de FAGDUT, ingeniero Ricardo Mozzi, en un comunicado difundido este lunes.

Un reclamo por la estabilidad del sistema universitario

Mozzi sostuvo que “la dilación del Gobierno sólo genera tensión y malestar” y cuestionó las prioridades del Ejecutivo: “Mientras el presidente Milei sigue enfocado en contraer deuda en dólares para negocios de unos pocos, más de la mitad de los docentes universitarios están bajo la línea de la pobreza”, afirmó el dirigente sindical.

La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y con veto rechazado, establece entre sus puntos centrales la obligación del Ejecutivo de convocar a paritarias docentes cada tres meses y garantizar un aumento sostenido del presupuesto universitario.

“Es irrisorio que esta ley sea la única herramienta que tenemos para forzar un canal de diálogo con el Gobierno”, señaló el secretario adjunto de FAGDUT, José Gabriele, quien agregó: “Estamos dispuestos a rever la medida de fuerza si el Gobierno promulga sin condicionantes la ley”.

Además de la medida gremial, los docentes tecnológicos difundieron un mensaje a la comunidad universitaria de cara a las elecciones del próximo domingo. En el texto, no manifestaron apoyo explícito a ningún candidato o fuerza política, pero pidieron a la ciudadanía “votar con conciencia” frente a la situación económica y educativa actual.

En ese sentido, FAGDUT recordó que bajo la actual administración “los docentes universitarios ya han perdido el equivalente a seis sueldos” por la pérdida del poder adquisitivo.

La organización advirtió que el paro se mantendrá durante las 48 horas previstas, tanto para clases presenciales como virtuales, y reiteró que el reclamo no se levantará hasta que el Ejecutivo promulgue la ley que -según subrayan- es “clave para garantizar la continuidad y calidad del sistema universitario público argentino”.

