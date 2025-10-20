Independiente, al borde de su peor racha histórica: 15 partidos sin ganar y una crisis que no da tregua

El presente de Independiente es alarmante. El “Rojo” vive una de las etapas más oscuras de su historia moderna, atrapado en una racha sin victorias que parece no tener fin. Los números son elocuentes: 15 partidos consecutivos sin ganar, con un saldo de siete empates y ocho derrotas.
Este registro ya superó la segunda peor racha del club y lo deja a solo dos encuentros de igualar su récord histórico negativo: los 17 partidos sin triunfos de 2012, que fueron el preludio de su descenso a la B Nacional.
Un Clausura para el olvido
El Torneo Clausura 2025 se ha convertido en una pesadilla para los hinchas del “Rojo”. Bajo la conducción de Gustavo Quinteros, el equipo no encuentra respuestas futbolísticas ni emocionales. En lo que va del campeonato, Independiente no ganó en trece presentaciones, con seis empates y seis derrotas, números que lo ubican como el peor arranque de su historia desde que se instauraron los torneos cortos.
El último golpe fue la derrota por 1-0 frente a San Martín de San Juan, por la fecha 13, un resultado que profundizó el malestar en el plantel y en la tribuna, y que dejó a Quinteros en el centro de las críticas.
Una racha que revive fantasmas
La actual crisis revive viejos recuerdos que los hinchas preferirían olvidar. En toda su historia profesional, Independiente solo había comenzado un torneo sin ganar en las primeras ocho fechas o más en cuatro ocasiones: el Apertura 1990, el Apertura 1995, el Clausura 2002 y el Inicial 2012.
El Clausura 2025 se suma ahora a esa lista negra. Y lo hace con una particularidad: es el peor inicio del siglo XXI para el club y el más prolongado sin victorias desde aquel 2012 que marcó un antes y un después en la historia del “Rey de Copas”.
El mensaje de Quinteros y el malestar general
“Estoy en deuda con la gente”, reconoció Gustavo Quinteros, visiblemente afectado tras la última derrota. Su equipo no logra encontrar eficacia en el área rival y muestra síntomas de desconexión futbolística. La falta de variantes, la escasa generación de juego y los errores defensivos se repiten fecha tras fecha.
En el arco, Rodrigo Rey, que fue figura en el pasado, también se encuentra en el ojo de la tormenta: sus fallas recientes lo convirtieron en blanco de críticas por parte de los hinchas. El malestar en Avellaneda crece, y las dudas sobre el futuro del entrenador comienzan a instalarse con fuerza.
Lo que viene
Independiente tiene tres fechas por delante para intentar cambiar la historia antes del cierre de la fase regular. La próxima oportunidad será en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, cuando reciba a Platense.