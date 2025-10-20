Independiente, al borde de su peor racha histórica: 15 partidos sin ganar y una crisis que no da tregua

Un Clausura para el olvido

El Torneo Clausura 2025 se ha convertido en una pesadilla para los hinchas del “Rojo”. Bajo la conducción de Gustavo Quinteros, el equipo no encuentra respuestas futbolísticas ni emocionales. En lo que va del campeonato, Independiente no ganó en trece presentaciones, con seis empates y seis derrotas, números que lo ubican como el peor arranque de su historia desde que se instauraron los torneos cortos.