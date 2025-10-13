Independiente, al borde del abismo: 14 partidos sin ganar y un récord que revive los "fantasmas del descenso"

El “Rojo” no vive solo una sequía de resultados: también sufre uno de los peores arranques en torneos cortos desde que existe este formato. En el Clausura 2025 todavía no logró una victoria tras 11 fechas, con seis empates y cinco caídas. Es el comienzo más flojo que registra desde 1990, y lo deja a solo tres partidos de igualar su peor marca histórica, la de 2012, cuando el equipo encadenó 17 encuentros sin triunfos antes del descenso a la B Nacional.