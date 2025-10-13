Independiente, al borde del abismo: 14 partidos sin ganar y un récord que revive los "fantasmas del descenso"

El presente de Independiente preocupa. El equipo de Gustavo Quinteros no gana hace 14 partidos, una racha que iguala la segunda peor de toda su historia. En ese lapso acumuló siete empates y siete derrotas, números que reflejan el momento más crítico del club en años.
El “Rojo” no vive solo una sequía de resultados: también sufre uno de los peores arranques en torneos cortos desde que existe este formato. En el Clausura 2025 todavía no logró una victoria tras 11 fechas, con seis empates y cinco caídas. Es el comienzo más flojo que registra desde 1990, y lo deja a solo tres partidos de igualar su peor marca histórica, la de 2012, cuando el equipo encadenó 17 encuentros sin triunfos antes del descenso a la B Nacional.
La derrota 2-0 ante Lanús, por la fecha 12, profundizó la crisis. Aunque Quinteros habló de “buenas sensaciones” y “mejoras en el juego”, el equipo sigue sin eficacia y con una fragilidad que lo deja expuesto. Crea situaciones, pero no convierte, y cada error defensivo termina en gol rival.
Con cuatro fechas por jugar, Independiente necesita reaccionar ya para no quedar atrapado en sus propios fantasmas. La próxima parada será en San Juan ante San Martín, donde buscará cortar una racha que amenaza con reabrir viejas heridas.
El presente del "Rojo" es un llamado de atención: sin victorias, sin confianza y sin rumbo, el club más campeón de América atraviesa un momento que duele y preocupa a todo Avellaneda.