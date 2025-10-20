Romaña, el único al día en un San Lorenzo en crisis: el plantel acumula sueldos impagos y el club debe millones

Romaña, el único al día

En medio de esa tensión, Jhohan Romaña es el único futbolista con su sueldo al día. El defensor colombiano cobró julio, agosto y septiembre, pero no por un privilegio: su contrato incluía una cláusula de liberación automática en caso de falta de pago. Para evitar que quedara libre, la dirigencia decidió cancelar de inmediato su deuda y mantenerlo vinculado al plantel. Otro caso que trascendió es el de Alexis Cuello, quien habría recibido parte de lo adeudado, aunque no se confirmó si se trató de un pago completo.