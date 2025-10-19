Secciones
¿Por qué los jugadores de Atlético Tucumán decidieron no concentrar en la previa al partido frente a San Lorenzo?

El plantel decidió no concentrar en señal de protesta por premios pendientes, aunque desde la dirigencia confirmaron que no hay deudas salariales. “Solo restan los premios de Talleres, River y Platense”, explicó el vicepresidente Ignacio Golobisky.

En la previa al partido frente a San Lorenzo, los jugadores de Atlético Tucumán decidieron no concentrar.
Hace 1 Hs
