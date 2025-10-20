El mensaje de Prestianni tras el apoyo de Messi, Agüero y Scaloni: “Gracias por bancarnos desde lejos”

El atacante Gianluca Prestianni, de apenas 19 años, se convirtió en una de las voces más sentidas tras la derrota de la Selección Sub-20 en la final del Mundial frente a Marruecos. Apenas aterrizó en Buenos Aires, el jugador formado en Vélez y recientemente transferido al Benfica de Portugal se detuvo a hablar con los medios y dejó una frase que resumió el espíritu del plantel juvenil.“Gracias por bancarnos desde lejos”, dijo.