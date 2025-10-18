Argentina buscará su séptimo Mundial Sub-20 ante Marruecos, la sorpresa que desafía la historia

Al frente de la "Albiceleste" estará Marruecos, cuyo mejor resultado en un Mundial juvenil fue un cuarto puesto en Países Bajos 2005, el mismo que el combinado mayor alcanzó en Qatar 2022. Ese paralelismo confirma que el meteórico progreso del fútbol marroquí no es casualidad y que sus esfuerzos apuntan al Mundial 2030, que coorganizará junto a España y Portugal.