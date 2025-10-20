Colapinto no fue el único: el día en que Carlos Reutemann desobedeció a Williams y salió campeón

La escena que ocurrió ayer en el Circuito de las Américas puede sonar bastante familiar a quienes allá por 1981 atestiguaron el Gran Premio de Brasil. No era la radio, como la que indicaba a Franco Colapinto que no supere a Pierre Gasly en la antepenúltima vuelta de la pista de Austin, si no que eran los carteles por la pista del barrio de Jacarepaguá, los que obligaban a Carlos Reutemann a darle prioridad a su compañero. Pero, el espíritu rebelde que inspiró a Colapinto ayer, también animó a "Lole" a vulnerar las reglas. Y aquella desobediencia fue una marca en la historia: un argentino vencedor, un compañero furioso y un acto de rebeldía que resonó en las relaciones de la escudería.