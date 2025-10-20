“Prácticamente no dormí”: el dramático relato de Comesaña tras el escándalo en la Primera Nacional

Por último, recordó otros antecedentes complicados en la provincia. “Hace dos años dirigí en Jujuy, un mes atrás me tocó estar de cuarto ahí. No me sorprende la designación, estoy preparado para dirigir cualquier partido”, dijo, y fue tajante al señalar que no cree que una queja deba condicionar futuras designaciones. En cuanto a la posibilidad de reanudar el encuentro, se limitó a afirmar: “Será decisión de la AFA. A mí me encanta dirigir y el trabajo que realizo, soy una persona que quiere estar siempre. La AFA sabrá cómo continúa esto, no puedo opinar”.