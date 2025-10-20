“Prácticamente no dormí”: el dramático relato de Comesaña tras el escándalo en la Primera Nacional

El escándalo en la Primera Nacional no se detiene. Lucas Comesaña, árbitro del partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn, relató el difícil momento que le tocó vivir durante el entretiempo del encuentro. Explicó que lo sucedido fue tan grave que lo afectó incluso después del partido. “Fue grave lo que ocurrió, no me dejó dormir”, confesó el juez, y sostuvo que su decisión fue inevitable. “Suspendí el partido por cosas que no deben pasar. No quiero reaccionar, el tribunal de disciplina actuará según mi informe”.
El árbitro detalló que las amenazas no fueron solo contra él, sino también contra todo el equipo arbitral. “La amenaza fue hacia los cuatro jueces. Primero hacia el cuarto, después a todos, y puntualmente al cuarto y a mí”, explicó, asegurando que prefiere no ahondar más en el tema. “Puedo tener una idea de cómo sucedió y por qué, pero no puedo dar mi opinión personal, no corresponde. Lo que sucedió lo informé y queda en el tribunal tomar una decisión”.
También negó las acusaciones de haber insultado de forma xenófoba a un alcanzapelotas, rumores que circularon tras el partido. “Desde la semana previa hasta hoy salió de todo, me llegaron comentarios que tenemos una denuncia de un menor por discriminación, que, sinceramente, me duele muchísimo escuchar esa falacia”, expresó con dolor. Aclaró además que “jamás le diría algo malo a un niño y, por otro lado, a la colectividad hermana boliviana la respeto tanto como a mi país, es lamentable que hayan inventado eso”.
Defensa al arbitraje argentino
En medio de la polémica, Comesaña defendió la tarea de los árbitros del país. “El nivel del arbitraje argentino es excelente, obviamente que pueden haber errores, pero tengo compañeros que los admiro. El fútbol siempre fue igual, chivo expiatorio de todo el mundo es el árbitro”, remarcó. Sostuvo que el error forma parte del juego y apuntó que “hay muchos periodistas que tratan de crecer de esa manera porque al argentino le gusta consumir la picanteada”. También señaló que pondría “las manos en el fuego” por sus colegas.
Por último, recordó otros antecedentes complicados en la provincia. “Hace dos años dirigí en Jujuy, un mes atrás me tocó estar de cuarto ahí. No me sorprende la designación, estoy preparado para dirigir cualquier partido”, dijo, y fue tajante al señalar que no cree que una queja deba condicionar futuras designaciones. En cuanto a la posibilidad de reanudar el encuentro, se limitó a afirmar: “Será decisión de la AFA. A mí me encanta dirigir y el trabajo que realizo, soy una persona que quiere estar siempre. La AFA sabrá cómo continúa esto, no puedo opinar”.