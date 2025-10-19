Secciones
Escándalo en la Primera Nacional: el árbitro denunció amenazas y frenó el duelo Gimnasia de Jujuy-Deportivo Madryn

El árbitro Lucas Comesaña denunció agresiones en vestuarios y decidió no continuar con el partido. Los detalles.

Hace 1 Hs

El partido de ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn terminó en escándalo. El árbitro Lucas Comesaña decidió suspender el encuentro durante el entretiempo tras denunciar amenazas de dirigentes del club local, cuando el “Lobo” ganaba 1-0 con gol de Alejandro Quintana.

La AFA analiza una intervención inmediata ante la gravedad de lo ocurrido, mientras el Tribunal de Disciplina evalúa sanciones deportivas y organizativas para Gimnasia. Según el propio Comesaña, la decisión se tomó por falta de garantías: “El partido está suspendido. Sufrimos amenazas dentro del vestuario de parte de dirigentes del equipo local. Están identificados y haremos la denuncia. No fue solo a mí, sino a todo el equipo arbitral”, contó en diálogo con TyC Sports.

Por su parte, el presidente de Deportivo Madryn, Ricardo Sastre, también brindó su versión de los hechos. Explicó que el árbitro fue increpado cuando intentaba ordenar la entrega de pelotas durante el descanso. “No nos causa gracia hacer 3.000 kilómetros para suspender un partido. El árbitro sufrió amenazas en el entretiempo. Nosotros queríamos jugar, pero no podíamos poner en riesgo la integridad de nadie”, relató el dirigente.

Durante el primer tiempo, Comesaña había expulsado a Matías Noble tras recibir dos amarillas y desestimó un reclamo de penal del local, lo que habría incrementado el enojo de la dirigencia jujeña. En la previa, su designación ya había generado polémica porque había estado presente en un partido anterior del conjunto patagónico, algo que despertó sospechas entre hinchas y periodistas.

Lo que viene

Todavía no se definió cuándo se reanudará el partido en el estadio 23 de Agosto. El formato del Reducido establece que, en caso de empate global, avanzará el equipo mejor posicionado en la tabla, una condición que favorece a Deportivo Madryn. En las próximas horas se conocerá el informe arbitral y las decisiones de la AFA sobre un episodio que dejó otra mancha en el fútbol de ascenso.

