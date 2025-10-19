Escándalo en la Primera Nacional: el árbitro denunció amenazas y frenó el duelo Gimnasia de Jujuy-Deportivo Madryn

Lo que viene

Todavía no se definió cuándo se reanudará el partido en el estadio 23 de Agosto. El formato del Reducido establece que, en caso de empate global, avanzará el equipo mejor posicionado en la tabla, una condición que favorece a Deportivo Madryn. En las próximas horas se conocerá el informe arbitral y las decisiones de la AFA sobre un episodio que dejó otra mancha en el fútbol de ascenso.