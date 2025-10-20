Argentina recibió una mala noticia antes del Final 8 de la Copa Davis tras el regreso de una figura clave de Alemania

El regreso del jugador de Hamburgo representa un refuerzo de peso para el equipo dirigido por Michael Kohlmann, que completó la convocatoria con Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann y la dupla consolidada de Kevin Krawietz y Tim Pütz. Zverev, de 28 años, llega en un momento de plenitud: conquistó cuatro títulos ATP en 2025 y se consolidó como una de las principales amenazas para Jannik Sinner y Carlos Alcaraz en la recta final de la temporada.