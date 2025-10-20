Argentina recibió una mala noticia antes del Final 8 de la Copa Davis tras el regreso de una figura clave de Alemania

La Selección Argentina de Tenis recibió una noticia que cambia el panorama de cara al Final 8 de la Copa Davis: Alexander Zverev, actual número 3 del ranking mundial, volverá a vestir los colores de Alemania después de casi tres años. El conjunto capitaneado por Javier Frana debutará ante los teutones entre el 18 y el 23 de noviembre, en Bolonia, Italia.
El regreso del jugador de Hamburgo representa un refuerzo de peso para el equipo dirigido por Michael Kohlmann, que completó la convocatoria con Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann y la dupla consolidada de Kevin Krawietz y Tim Pütz. Zverev, de 28 años, llega en un momento de plenitud: conquistó cuatro títulos ATP en 2025 y se consolidó como una de las principales amenazas para Jannik Sinner y Carlos Alcaraz en la recta final de la temporada.
El capitán alemán explicó que su regreso “aumenta las posibilidades de avanzar” y destacó la jerarquía que aporta el campeón olímpico de Tokio 2021, quien no participaba en la Davis desde febrero de 2023. Su presencia vuelve a posicionar a Alemania como uno de los grandes candidatos en Bolonia.
De acuerdo con el formato del Final 8, series al mejor de tres puntos, lo más probable es que Zverev dispute el single 1 frente a Francisco Cerúndolo, la primera raqueta del equipo argentino. El porteño lidera el historial entre ambos por 3-1 y llega en un gran año, con triunfos resonantes ante el propio Zverev en Madrid y Buenos Aires.
Argentina, que repite el mismo equipo que venció a Países Bajos en septiembre (Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Horacio Zeballos y Andrés Molteni), será el único conjunto no europeo en esta instancia. Los Halcones debutarán el jueves 20 de noviembre a las 13 sobre el cemento indoor del SuperTennis Arena.
Alemania, con todo
El equipo germano buscará regresar a una semifinal de Copa Davis, algo que no consigue desde 2007. “Bolonia, aquí llegamos”, escribió la Federación Alemana de Tenis en redes sociales, acompañando una imagen de Zverev junto a sus compañeros.
Alemania llega a esta cita tras vencer con comodidad a Japón por 4-0 en los Qualifiers, en superficie dura, y aparece como una de las formaciones más sólidas del cuadro. Si supera a Argentina, se medirá con el ganador entre España (que contará con Carlos Alcaraz) y República Checa.
Con la confirmación de Zverev, el desafío argentino en Bolonia se vuelve aún más exigente, pero también más atractivo: una nueva oportunidad para que Cerúndolo y compañía midan fuerzas ante uno de los mejores del mundo.