El capitán de Alemania desafía a Argentina en la Copa Davis: “No son imbatibles”

Michael Kohlmann reconoció la calidad de Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, pero aseguró que su equipo puede competir de igual a igual. Alemania será rival de la Albiceleste en noviembre en Bolonia.

Kohlmann, el capitán de Alemania, se mostró esperanzado para la serie frente a Argentina. Kohlmann, el capitán de Alemania, se mostró esperanzado para la serie frente a Argentina.
Hace 2 Hs

Alemania ya piensa en el duelo de cuartos de final de la Copa Davis frente a Argentina, que se disputará en Bolonia (Italia) entre el 18 y 23 de noviembre. En la previa, el capitán alemán, Michael Kohlmann, dejó una declaración que encendió la serie: “Argentina es una gran nación tenística y un rival difícil, pero no son imbatibles”.

El ex tenista, hoy líder del equipo germano, destacó la jerarquía del plantel albiceleste, con Francisco Cerúndolo y Tomás Martín Etcheverry como referencias. “Son dos jugadores individuales extraordinariamente buenos y muy bien posicionados”, señaló. Sin embargo, remarcó que su equipo llega preparado para un cruce parejo: “Espero un partido reñido”.

Amistad con Javier Frana

En la previa también reveló su vínculo con el capitán argentino, Javier Frana. “Tenemos una amistad muy estrecha desde juveniles. Él me apoyó mucho en esa etapa y desde entonces seguimos en contacto constante”, recordó Kohlmann, dejando en claro que fuera de la cancha lo une una relación especial con su colega.

El presente de Alemania

Bajo la conducción de Kohlmann, Alemania accedió a las Finales de la Copa Davis tras barrer por 4-0 a Japón en Tokio. El dato llamativo fue que lo hizo sin sus dos principales figuras: Alexander Zverev (3° del ranking ATP), que no juega la Davis desde hace más de dos años, y Daniel Altmaier (49°).

En esa serie, el capitán apostó por Jan-Lennard Struff (97°) y Yannick Hanfmann (134°) en singles, mientras que el dobles lo conformaron Kevin Krawietz (12°) y Tim Puetz (13°). Con la serie ya definida, también le dio minutos a Justin Engel, juvenil de 17 años y 217° del ranking.

Lo que viene

El cruce ante Argentina será el gran desafío de Alemania en la recta final del año. En caso de avanzar, el equipo de Kohlmann se medirá con el ganador de la serie entre República Checa y España.

Con un plantel que mezcla experiencia y jóvenes promesas, y con la convicción de su capitán, Alemania se prepara para un duelo que promete ser de alto voltaje en la Copa Davis.

