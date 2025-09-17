El capitán de Alemania desafía a Argentina en la Copa Davis: “No son imbatibles”

Alemania ya piensa en el duelo de cuartos de final de la Copa Davis frente a Argentina, que se disputará en Bolonia (Italia) entre el 18 y 23 de noviembre. En la previa, el capitán alemán, Michael Kohlmann, dejó una declaración que encendió la serie: “Argentina es una gran nación tenística y un rival difícil, pero no son imbatibles”.