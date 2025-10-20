Cómo hacer un limpiador para todas las superficies con vinagre y maicena

Para preparar este limpiador casero, se debe combinar una taza de vinagre blanco con una cucharada de maicena y un poco de agua tibia. Es fundamental mezclar bien los ingredientes hasta conseguir que la maicena se haya disuelto completamente. Lo más práctico es verter el líquido final en una botella con rociador para aplicarlo cómodamente en espejos, vidrios, azulejos o directamente sobre las manchas.