Equipo que gana, no se toca: Javier Frana confirmó a los convocados de Argentina para el Final 8 de la Copa Davis en Italia

Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Horacio Zeballos y Andrés Molteni representarán al equipo nacional, que enfrentará a Alemania en cuartos de final.

CONFIANZA TOTAL. Javier Frana apostó por el mismo grupo que superó a Países Bajos para disputar el Final 8 de la Copa Davis en Bolonia. CONFIANZA TOTAL. Javier Frana apostó por el mismo grupo que superó a Países Bajos para disputar el Final 8 de la Copa Davis en Bolonia.
Hace 49 Min

Equipo que gana, no se toca. Con esa lógica, Javier Frana confirmó este lunes la lista de convocados de la Selección Argentina de Tenis YPF para disputar el Final 8 de la Copa Davis, que se desarrollará del 18 al 23 de noviembre en Bolonia, Italia. El capitán mantuvo el mismo plantel que superó a Países Bajos en septiembre: Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Horacio Zeballos y Andrés Molteni.

El conjunto nacional, único no europeo en esta instancia, debutará el jueves 20 desde las 13 frente a Alemania, que tendrá como figura a Alexander Zverev, número 3 del ranking ATP. El formato será de eliminación directa y cada serie se definirá al mejor de tres puntos: dos partidos de singles y uno de dobles. Si Argentina avanza, se medirá en semifinales ante el ganador de España y República Checa.

Las cartas argentinas

Cerúndolo, la mejor raqueta del país, atraviesa una de sus mejores temporadas. Finalista en el Argentina Open, semifinalista en Madrid y Barcelona, y cuartofinalista en Indian Wells y Miami, el porteño venció en 2025 a rivales de peso como Zverev. Además, se consagró campeón de la exhibición Ultimate Tennis Showdown en Hong Kong y celebró la Laver Cup con el equipo Resto del Mundo.

Etcheverry, con récord 5-2 en Copa Davis, busca consolidarse tras un año irregular pero con picos altos como las semifinales del ATP 500 de Hamburgo y los cuartos de final de Estocolmo, donde cayó ajustadamente ante Holger Rune. Entre sus victorias destacadas se encuentra una contra Flavio Cobolli.

Comesaña, que debutó en septiembre, repite convocatoria después de una gran temporada que incluyó semifinales en el ATP 500 de Río, donde eliminó a Zverev, octavos en Cincinnati y dos rondas superadas en Madrid ante el top 15 Arthur Fils.

En el dobles, Zeballos y Molteni aportan jerarquía. El marplatense, número 1 del mundo en 2024, fue campeón este año en Roland Garros, el US Open, Madrid y Bucarest, además de semifinalista en Wimbledon. Molteni, por su parte, mantiene regularidad, con semifinales en Río, Auckland, Washington y Toronto, y finales en Santiago y Hamburgo.

El capitán Michael Kohlmann confirmó que Alemania contará con Zverev, Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz y Tim Puetz. El conjunto germano, tercero en el ranking mundial, llega a Bolonia tras vencer a Japón por 4-0 como visitante. En el historial, Argentina lidera 7-3, aunque en el último cruce (Madrid 2019) la victoria fue para los europeos.

España, con Alcaraz a la cabeza

Carlos Alcaraz también dirá presente en Bolonia. El número uno del mundo encabezará al equipo español junto a Jaume Munar, Pedro Martínez y Marcel Granollers. El capitán David Ferrer aún debe definir al quinto integrante.

Con el mismo grupo que lo llevó hasta los cuartos de final, Argentina buscará en Italia dar otro paso grande en su sueño por levantar la Ensaladera de Plata.

