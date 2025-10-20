Equipo que gana, no se toca: Javier Frana confirmó a los convocados de Argentina para el Final 8 de la Copa Davis en Italia

Equipo que gana, no se toca. Con esa lógica, Javier Frana confirmó este lunes la lista de convocados de la Selección Argentina de Tenis YPF para disputar el Final 8 de la Copa Davis, que se desarrollará del 18 al 23 de noviembre en Bolonia, Italia. El capitán mantuvo el mismo plantel que superó a Países Bajos en septiembre: Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Horacio Zeballos y Andrés Molteni.