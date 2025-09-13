Secciones
DeportesTenis

Argentina pisa fuerte en la Copa Davis y avanza al Final 8 en Bolonia

Con triunfos en singles de Etcheverry y Cerúndolo, más el cierre de Zeballos y Molteni en dobles, Argentina barrió 3-0 a Países Bajos en Groningen y aseguró su lugar en el Final 8 de la Copa Davis, que se jugará en noviembre

Argentina pisa fuerte en la Copa Davis y avanza al Final 8 en Bolonia Prensa AAT
Hace 1 Hs

La Copa Davis volvió a cruzarse en el camino del tenis argentino con un guiño favorable. En Groningen, Países Bajos, el equipo nacional barrió la serie por 3-0 y se aseguró un lugar en el Final 8, la instancia de cuartos de final que se disputará en noviembre en Bolonia.

El cierre llegó gracias a la solidez de Horacio Zeballos y Andrés Molteni, que superaron a Botic Van de Zandschulp y Sander Arends por 6-3 y 7-5 en el dobles. La dupla, que ya había sido clave en la victoria sobre Noruega a comienzos de año, volvió a mostrar química y carácter. Incluso, cuando estaban 2-5 abajo en el segundo parcial, se apoyaron en la experiencia y la confianza mutua para revertir la situación. “No nos dimos por vencidos; siempre hay una chance si dejás todo”, resaltó Zeballos, flamante campeón del US Open junto al español Marcel Granollers.

El viernes ya había marcado el rumbo del cruce con los triunfos de Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo en singles. Con esos antecedentes, el sábado se transformó en una jornada de confirmación para un conjunto que, desde enero, tiene como capitán a Javier Frana. El extenista, que ya ganó dos series en el cargo, destacó la autoridad con la que el grupo jugó cada punto. 

Molteni, emocionado tras el triunfo, subrayó el orgullo de representar a la Argentina y de haber compartido con Zeballos un triunfo tan especial. Su vínculo se remonta a la infancia, cuando coincidían en Mar del Plata, y se consolidó en el circuito ATP y en los interclubes nacionales.

La victoria, además, tuvo un valor extra: los neerlandeses no perdían una serie de local desde 2014. Con este impulso, Argentina volverá a competir entre los ocho mejores países del mundo y buscará superar el techo alcanzado en 2024, cuando cayó en cuartos ante Italia. 

Temas Copa DavisAssociation of Tennis ProfessionalsMar del PlataHoracio ZeballosAbierto de los Estados UnidosPaíses BajosFrancisco CerúndoloTomás Etcheverry
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida
1

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia
2

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia

Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno
3

Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno

Javier y Axel, vidas paralelas
4

Javier y Axel, vidas paralelas

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”
5

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”

Catalán: “Jaldo representa 40 años de peronismo”
6

Catalán: “Jaldo representa 40 años de peronismo”

Más Noticias
Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Thiago Medina de Gran Hermano está grave tras chocar con su moto: los detalles del accidente

Thiago Medina de Gran Hermano está grave tras chocar con su moto: los detalles del accidente

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia

Mirá el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a Newell's

Mirá el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a Newell's

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”

Pusineri falló en los cambios y Atlético Tucumán dejó escapar una chance inmejorable en Rosario

Pusineri falló en los cambios y Atlético Tucumán dejó escapar una chance inmejorable en Rosario

Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno

Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno

Atlético Tucumán perdió sobre el final ante Newell’s con goles de Cuesta y Guch

Atlético Tucumán perdió sobre el final ante Newell’s con goles de Cuesta y Guch

Comentarios