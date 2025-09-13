Argentina pisa fuerte en la Copa Davis y avanza al Final 8 en Bolonia

La Copa Davis volvió a cruzarse en el camino del tenis argentino con un guiño favorable. En Groningen, Países Bajos, el equipo nacional barrió la serie por 3-0 y se aseguró un lugar en el Final 8, la instancia de cuartos de final que se disputará en noviembre en Bolonia.
El cierre llegó gracias a la solidez de Horacio Zeballos y Andrés Molteni, que superaron a Botic Van de Zandschulp y Sander Arends por 6-3 y 7-5 en el dobles. La dupla, que ya había sido clave en la victoria sobre Noruega a comienzos de año, volvió a mostrar química y carácter. Incluso, cuando estaban 2-5 abajo en el segundo parcial, se apoyaron en la experiencia y la confianza mutua para revertir la situación. “No nos dimos por vencidos; siempre hay una chance si dejás todo”, resaltó Zeballos, flamante campeón del US Open junto al español Marcel Granollers.
El viernes ya había marcado el rumbo del cruce con los triunfos de Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo en singles. Con esos antecedentes, el sábado se transformó en una jornada de confirmación para un conjunto que, desde enero, tiene como capitán a Javier Frana. El extenista, que ya ganó dos series en el cargo, destacó la autoridad con la que el grupo jugó cada punto.
Molteni, emocionado tras el triunfo, subrayó el orgullo de representar a la Argentina y de haber compartido con Zeballos un triunfo tan especial. Su vínculo se remonta a la infancia, cuando coincidían en Mar del Plata, y se consolidó en el circuito ATP y en los interclubes nacionales.
La victoria, además, tuvo un valor extra: los neerlandeses no perdían una serie de local desde 2014. Con este impulso, Argentina volverá a competir entre los ocho mejores países del mundo y buscará superar el techo alcanzado en 2024, cuando cayó en cuartos ante Italia.