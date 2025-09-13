Argentina pisa fuerte en la Copa Davis y avanza al Final 8 en Bolonia

El cierre llegó gracias a la solidez de Horacio Zeballos y Andrés Molteni, que superaron a Botic Van de Zandschulp y Sander Arends por 6-3 y 7-5 en el dobles. La dupla, que ya había sido clave en la victoria sobre Noruega a comienzos de año, volvió a mostrar química y carácter. Incluso, cuando estaban 2-5 abajo en el segundo parcial, se apoyaron en la experiencia y la confianza mutua para revertir la situación. “No nos dimos por vencidos; siempre hay una chance si dejás todo”, resaltó Zeballos, flamante campeón del US Open junto al español Marcel Granollers.