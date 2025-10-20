“Es de mis canciones favoritas de la vida”: la emoción de Thalía por el cover de Cazzu

Cazzu generó gran revuelo entre sus seguidores y el público mexicano al rendir un emotivo homenaje a Thalía. Durante su presentación en el Auditorio Nacional de Ciudad de México el pasado 14 de octubre, la estrella urbana incorporó a su repertorio el clásico "No me enseñaste". Esta selección musical rindió tributo a la cantante mexicana, a quien Cazzu calificó como una "reina" del hermoso país. El gesto formó parte de la gira internacional “Latinaje En Vivo” de la argentina.