“Es de mis canciones favoritas de la vida”: la emoción de Thalía por el cover de Cazzu

La estrella argentina urbana incorporó a su repertorio el clásico "No me enseñaste"

Hace 16 Min

Cazzu generó gran revuelo entre sus seguidores y el público mexicano al rendir un emotivo homenaje a Thalía. Durante su presentación en el Auditorio Nacional de Ciudad de México el pasado 14 de octubre, la estrella urbana incorporó a su repertorio el clásico "No me enseñaste". Esta selección musical rindió tributo a la cantante mexicana, a quien Cazzu calificó como una "reina" del hermoso país. El gesto formó parte de la gira internacional “Latinaje En Vivo” de la argentina.

Pocos días después del evento masivo, la cantante mexicana hizo pública su reacción. Thalía manifestó su emoción al escuchar la nueva versión de uno de sus temas más emblemáticos, grabada por la exponente urbana. Compartió un fragmento del video en sus redes sociales, acompañado de un mensaje breve, pero muy significativo para la audiencia. La respuesta de la artista original desató especulaciones sobre futuros proyectos conjuntos entre las dos figuras.

Elogios de Thalia, la reina del pop latino para Cazzu

Thalía declaró que la interpretación de su canción le resultó una grata sorpresa. Escribió a Cazzu que su versión de la melodía quedó muy hermosa. Además, la artista mexicana expresó que "No me enseñaste" representa una de sus composiciones preferidas de toda la vida.

La reacción de la cantante se difundió de forma veloz, volviéndose viral en plataformas digitales. Los admiradores de ambas artistas interpretaron estas palabras como una muestra clara de admiración mutua. Por su lado, Cazzu devolvió el gesto al republicar la historia en su propia cuenta de Instagram, añadiendo emojis de corazón, lágrima y beso, señal de agradecimiento.

Homenajes y proyección en México 

Cazzu busca establecer un vínculo fuerte con el público mexicano mediante reconocimientos musicales durante su tour por el país. La artista argentina ejecutó otros temas populares durante diferentes presentaciones. Interpretó composiciones como “No me pidas perdón” de Banda MS y “Ya lo sé” de Jenni Rivera.

Estos homenajes, combinados con las exitosas fechas de su gira, solidifican la posición de Cazzu en el país. La artista urbana llenó el Auditorio Nacional dos veces y efectuó presentaciones en Monterrey. El éxito de su gira, que registró varias fechas con entradas agotadas, consolida a la argentina como una de las artistas internacionales con mayor proyección en México.

