"Para nosotros desconexión digital significa conectar con el otro": el proyecto de estudiantes tucumanos que fue reconocido
En la escuela municipal Gabriela Mistral, un grupo de jóvenes transformó la rutina del aula y los recreos en un acto de conexión humana. Su proyecto ganó una convocatoria nacional antes de recibir también el reconocimiento del Concejo Deliberante.
EN GRUPO. Los alumnos de 5° A que se involucraron en la iniciativa de cambiar los teléfonos por conexiones cara a cara dentro de la escuela. LA GACETA/ FOTO DE ANALÍA JARAMILLO.
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas San Miguel de Tucumán
Lo más popular