Secciones
SociedadEducación

"Para nosotros desconexión digital significa conectar con el otro": el proyecto de estudiantes tucumanos que fue reconocido

En la escuela municipal Gabriela Mistral, un grupo de jóvenes transformó la rutina del aula y los recreos en un acto de conexión humana. Su proyecto ganó una convocatoria nacional antes de recibir también el reconocimiento del Concejo Deliberante.

EN GRUPO. Los alumnos de 5° A que se involucraron en la iniciativa de cambiar los teléfonos por conexiones cara a cara dentro de la escuela. LA GACETA/ FOTO DE ANALÍA JARAMILLO. EN GRUPO. Los alumnos de 5° A que se involucraron en la iniciativa de cambiar los teléfonos por conexiones cara a cara dentro de la escuela. LA GACETA/ FOTO DE ANALÍA JARAMILLO.
Ariane Armas
Por Ariane Armas Hace 6 Min
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas San Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: Se están muriendo, no tienen dinero
1

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: "Se están muriendo, no tienen dinero"

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el Central Park tucumano
2

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el "Central Park" tucumano

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo
3

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación
4

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación

En su paso por Tucumán, Milei se mostró con sus candidatos y elogió a Pelli: “Es un crack”
5

En su paso por Tucumán, Milei se mostró con sus candidatos y elogió a Pelli: “Es un crack”

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones
6

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones

Más Noticias
El adiós que nadie esperaba: Pablo Lescano renunció a MasterChef Celebrity y confesó que está triste

El adiós que nadie esperaba: Pablo Lescano renunció a MasterChef Celebrity y confesó que está "triste"

Padrón electoral en Tucumán: dónde voto en octubre de 2025

Padrón electoral en Tucumán: dónde voto en octubre de 2025

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el Central Park tucumano

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el "Central Park" tucumano

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: Se están muriendo, no tienen dinero

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: "Se están muriendo, no tienen dinero"

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir en el inicio de la semana

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir en el inicio de la semana

Comentarios