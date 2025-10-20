"Estamos muy orgullosos": Lionel Scaloni respaldó a la Selección Argentina tras la derrota con Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Desde su asunción, Scaloni se involucró activamente en el seguimiento de los equipos formativos, una tarea compartida con Bernardo Romeo y con colaboradores que formaron parte de su propio proceso, como Pablo Aimar y Walter Samuel. De esta Sub 20, varios nombres ya comienzan a proyectarse hacia la próxima etapa: Julio Soler, quien ya fue convocado por Scaloni, además de promesas como Alejo Sarco, Maher Carrizo, Mateo Silvetti y Gianluca Prestianni.