"Estamos muy orgullosos": Lionel Scaloni respaldó a la Selección Argentina tras la derrota con Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Lionel Scaloni también quiso hacerse escuchar. Un día después de la final del Mundial Sub 20 en la que la Selección Argentina cayó 2-0 ante Marruecos, el técnico campeón del mundo en Qatar publicó un mensaje en sus redes para respaldar al plantel juvenil y a todo el cuerpo técnico encabezado por Diego Placente.
“Tenemos los chicos, las ganas, el sentimiento, la motivación, el comportamiento y la lucha. Argentina y el cuerpo técnico de la selección mayor estamos muy orgullosos de ustedes”, escribió Scaloni, acompañando sus palabras con una foto del grupo que representó al país en Chile.
El entrenador destacó la entrega del equipo y el trabajo detrás de la campaña que llevó a la Sub 20 a disputar su primera final en 18 años. “Gracias a toda la delegación, a Bernardo Romeo, Diego Placente y a su cuerpo técnico, al staff y especialmente a los jugadores por lo que hicieron en este Mundial. ¡Vamos Argentina!”, agregó.
El mensaje se sumó al de Lionel Messi, quien horas antes había publicado un posteo en la misma línea para alentar a los jóvenes tras la derrota. Ambos gestos reflejaron el acompañamiento que existe entre las distintas selecciones y el compromiso del proyecto que une a las divisiones juveniles con el cuerpo técnico de la Mayor.
Desde su asunción, Scaloni se involucró activamente en el seguimiento de los equipos formativos, una tarea compartida con Bernardo Romeo y con colaboradores que formaron parte de su propio proceso, como Pablo Aimar y Walter Samuel. De esta Sub 20, varios nombres ya comienzan a proyectarse hacia la próxima etapa: Julio Soler, quien ya fue convocado por Scaloni, además de promesas como Alejo Sarco, Maher Carrizo, Mateo Silvetti y Gianluca Prestianni.