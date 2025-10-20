“Nos quedamos con la alegría...”: el conmovedor mensaje de Lionel Messi tras la derrota de la Selección Sub 20 en la final del Mundial

La conexión entre el capitán y los pibes de Placente no es casual. En la previa de la final, los jugadores habían visto imágenes del Mundial Sub 20 de 2005, cuando un joven Messi guió a Argentina al título en Países Bajos. Aquella inspiración se transformó, con el paso del tiempo, en un espejo para una nueva generación que volvió a dejar al país en lo más alto de la categoría.