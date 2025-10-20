“Nos quedamos con la alegría...”: el conmovedor mensaje de Lionel Messi tras la derrota de la Selección Sub 20 en la final del Mundial

Lionel Messi volvió a mostrar su costado más humano. Minutos después de la derrota de la Selección Argentina Sub 20 ante Marruecos en la final del Mundial juvenil, el capitán de la Mayor utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo a los dirigidos por Diego Placente.
“¡¡Cabeza en alto, muchachos!! Hicieron un torneo impresionante y, aunque todos queríamos verlos levantar la Copa, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón”, escribió el rosarino en sus historias de Instagram, acompañando sus palabras con una imagen de la camiseta albiceleste.
El gesto de Messi se viralizó rápidamente y fue interpretado como un respaldo a una camada que devolvió la ilusión en un torneo que Argentina no alcanzaba a disputar hasta la final desde hacía 18 años. A pesar del 2-0 sufrido ante Marruecos, los juveniles completaron una actuación destacada a lo largo del certamen y se despidieron con la frente en alto.
EL MENSAJE DE MESSI ð¦ð· PARA LA SUB-20 ð pic.twitter.com/rkkGPZ2Xzm— VSports Team (@VSportsTM) October 20, 2025
Durante todo el Mundial, Messi siguió de cerca el recorrido del equipo y fue dejando muestras de su apoyo. Tras la victoria sobre Colombia en semifinales, había publicado: “¡¡VAMOSSS, A LA FINAL!! Felicitaciones a todos”, junto a un mensaje especial para Mateo Silvetti, autor del gol del triunfo y su compañero en Inter Miami: “¡Grande @toto.silvetti!”. También lo había felicitado por su tanto en los cuartos de final frente a México.
La conexión entre el capitán y los pibes de Placente no es casual. En la previa de la final, los jugadores habían visto imágenes del Mundial Sub 20 de 2005, cuando un joven Messi guió a Argentina al título en Países Bajos. Aquella inspiración se transformó, con el paso del tiempo, en un espejo para una nueva generación que volvió a dejar al país en lo más alto de la categoría.