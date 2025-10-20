Secciones
DeportesFútbol

“Nos quedamos con la alegría...”: el conmovedor mensaje de Lionel Messi tras la derrota de la Selección Sub 20 en la final del Mundial

El capitán de la Mayor felicitó a los juveniles por el gran torneo realizado en Chile y destacó el orgullo de verlos defender la camiseta “con el corazón”.

ORGULLO Y EJEMPLO. El mensaje de Messi reflejó el reconocimiento de todo un país hacia los jugadores que defendieron la camiseta argentina en Chile. ORGULLO Y EJEMPLO. El mensaje de Messi reflejó el reconocimiento de todo un país hacia los jugadores que defendieron la camiseta argentina en Chile.
Hace 2 Hs

Lionel Messi volvió a mostrar su costado más humano. Minutos después de la derrota de la Selección Argentina Sub 20 ante Marruecos en la final del Mundial juvenil, el capitán de la Mayor utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo a los dirigidos por Diego Placente.

“¡¡Cabeza en alto, muchachos!! Hicieron un torneo impresionante y, aunque todos queríamos verlos levantar la Copa, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón”, escribió el rosarino en sus historias de Instagram, acompañando sus palabras con una imagen de la camiseta albiceleste.

El gesto de Messi se viralizó rápidamente y fue interpretado como un respaldo a una camada que devolvió la ilusión en un torneo que Argentina no alcanzaba a disputar hasta la final desde hacía 18 años. A pesar del 2-0 sufrido ante Marruecos, los juveniles completaron una actuación destacada a lo largo del certamen y se despidieron con la frente en alto.

Durante todo el Mundial, Messi siguió de cerca el recorrido del equipo y fue dejando muestras de su apoyo. Tras la victoria sobre Colombia en semifinales, había publicado: “¡¡VAMOSSS, A LA FINAL!! Felicitaciones a todos”, junto a un mensaje especial para Mateo Silvetti, autor del gol del triunfo y su compañero en Inter Miami: “¡Grande @toto.silvetti!”. También lo había felicitado por su tanto en los cuartos de final frente a México.

La conexión entre el capitán y los pibes de Placente no es casual. En la previa de la final, los jugadores habían visto imágenes del Mundial Sub 20 de 2005, cuando un joven Messi guió a Argentina al título en Países Bajos. Aquella inspiración se transformó, con el paso del tiempo, en un espejo para una nueva generación que volvió a dejar al país en lo más alto de la categoría.

Temas Lionel MessiSelección Argentina de fútbolChileDiego PlacenteArgentinaMundial Sub 20Maher CarrizoMilton Delgado
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Lionel Messi felicitó a la Selección Argentina Sub 20 y dejó una dedicatoria especial para uno de los jugadores

Lionel Messi felicitó a la Selección Argentina Sub 20 y dejó una dedicatoria especial para uno de los jugadores

Mateo Silvetti marcó un golazo y puso en ventaja a Argentina ante Colombia en la semifinal del Mundial Sub 20

Mateo Silvetti marcó un golazo y puso en ventaja a Argentina ante Colombia en la semifinal del Mundial Sub 20

Agenda de TV de hoy: ¿a qué hora juegan Argentina-Colombia por el Mundial Sub-20?

Agenda de TV de hoy: ¿a qué hora juegan Argentina-Colombia por el Mundial Sub-20?

Argentina Sub 20 jugará la final del Mundial ante Marruecos: día, hora y sede del partido decisivo

Argentina Sub 20 jugará la final del Mundial ante Marruecos: día, hora y sede del partido decisivo

Argentina buscará su séptimo Mundial Sub-20 ante Marruecos, la sorpresa que desafía la historia

Argentina buscará su séptimo Mundial Sub-20 ante Marruecos, la sorpresa que desafía la historia

Lo más popular
Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el Central Park tucumano
1

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el "Central Park" tucumano

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: Se están muriendo, no tienen dinero
2

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: "Se están muriendo, no tienen dinero"

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo
3

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal
4

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones
5

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación
6

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación

Más Noticias
Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el Central Park tucumano

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el "Central Park" tucumano

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: Se están muriendo, no tienen dinero

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: "Se están muriendo, no tienen dinero"

Agenda de TV: ¿a qué hora juegan Atlético Tucumán y San Lorenzo?

Agenda de TV: ¿a qué hora juegan Atlético Tucumán y San Lorenzo?

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal

Rodrigo Paz fue elegido nuevo presidente de Bolivia

Rodrigo Paz fue elegido nuevo presidente de Bolivia

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones

Comentarios