Nachito Saralegui llega a Tucumán con su show unipersonal: cuándo y dónde conseguir entradas

Esta gira de 2025 representa el segundo año en cartel de su espectáculo, el cual ya agotó entradas en salas de diversas ciudades de Argentina y Uruguay en 2023. Además de su destacada trayectoria en el stand up, Saralegui demostró su talento actoral en la serie Porno y helado, donde obtuvo el premio Cóndor a Actor Revelación en 2021, y también fue parte del elenco de la película El gerente.