Nachito Saralegui llega a Tucumán con su show unipersonal: cuándo y dónde conseguir entradas

El comediante estrella del internet y actor protagonista de Porno y Helado, Nachito Saralegui trae su unipersonal a Tucumán. Se presentará este viernes 31 de octubre a las 21 horas en el Centro Cultural Virla.
"El Show de Nachito Saralegui" es una obra de humor protagonizada por el actor y comediante Ignacio Saralegui, donde a través de una serie de monólogos e interacciones con el público, recorrerá momentos alegres de su vida y otros un tanto perturbadores junto a la música, realizada en vivo por Enrique "Quique" Constant, y la comedia.
Cómo conseguir las entradas para el Show de Nachito Saralegui en Tucumán
Para conseguir las entradas del unipersonal del actor que es tendencia en internet, se debe ingresar a la boletería online de Flashando Producciones. Y seleccionar el show del comediante.
Luego es importante seleccionar la fecha del 31 en Tucumán, la entrada según la ubicación deseada. Por último, se debe indicar la cantidad de entradas a comprar. Para finalizar el proceso de compra, llenar los datos del método de pago.
Sobre el show de comedia de Nachito Saralegui
El comediante Nachito Saralegui presenta un espectáculo donde repasa, con humor y naturalidad, tanto momentos felices como situaciones un poco inquietantes de su vida. El show mantiene una perspectiva íntima, cómica y profundamente personal, e incluye la participación activa del público. Saralegui trae consigo el éxito de temporadas anteriores, como sus participaciones en obras como Flashando Secuencia y Tipazos junto a Fran Gómez, y Contenidos con Lucho Mellera.
Esta gira de 2025 representa el segundo año en cartel de su espectáculo, el cual ya agotó entradas en salas de diversas ciudades de Argentina y Uruguay en 2023. Además de su destacada trayectoria en el stand up, Saralegui demostró su talento actoral en la serie Porno y helado, donde obtuvo el premio Cóndor a Actor Revelación en 2021, y también fue parte del elenco de la película El gerente.