Teatro Rosita Ávila: la maldición de un amor que te lleva a hacer actos mortales

Emociones a la venta en “Freak Show”.

UN DESTINO TRÁGICO. Cuando se enamora, lo espera la muerte.
Hace 6 Hs

“Freak Show” cierra su año de funciones en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550) esta noche a las 21, con su propuesta de “mostrar el comercio de las emociones, tratadas como si fueran un producto: se las fuerza, se las crea, se las empaqueta y se las vende envasadas como un bien de consumo que puede servir tanto para pasar el rato como para sostener, de manera irrefutable, una postura política o una ideología”, afirma Martín Giner.

El autor y director vuelve a montar su texto estrenado hace 19 años, pero que no pierde vigencia, con las actuaciones de Fernando Godoy, Julieta Ascárate y José María Risso. La historia gira alrededor de una familia que padece una extraña maldición: al enamorarse, los varones creen poseer superpoderes y mueren en acciones absurdas. El dueño de un circo encuentra al último descendiente y decide provocar su enamoramiento en escena para que el público sea testigo de su sufrimiento y tragedia, para que la risa conviva con la emoción.

“Aunque la obra se centra en el estereotipo del enamoramiento romántico, el concepto se extiende al enojo o al miedo que se presentan en un elegante packaging, convertidas en argumentos incuestionables capaces de justificarlo todo: desde una opinión de mesa de bar hasta un modelo económico. Estamos sumergidos en un caldo de emociones donde resulta muy difícil discernir entre las propias y las que compramos. No pretendemos cambiar esta situación, pero sí ofrecer la oportunidad de mirarla desde la ironía ante los evidentes mecanismos de manipulación”, afirma Giner.

Esta es la cartelera del Teatro Municipal Rosita Ávila para el sábado y domingo

En la puesta actual “buscamos ofrecer la espectacularidad que tenían los antiguos circos de fenómenos, con especial cuidado con el vestuario, procurando generar esa sensación de estar frente a personajes de época y disfrutar de una historia fantástica”, promete.

Temas Teatro Municipal Rosita Ávila
