Teatro Rosita Ávila: la maldición de un amor que te lleva a hacer actos mortales

“Aunque la obra se centra en el estereotipo del enamoramiento romántico, el concepto se extiende al enojo o al miedo que se presentan en un elegante packaging, convertidas en argumentos incuestionables capaces de justificarlo todo: desde una opinión de mesa de bar hasta un modelo económico. Estamos sumergidos en un caldo de emociones donde resulta muy difícil discernir entre las propias y las que compramos. No pretendemos cambiar esta situación, pero sí ofrecer la oportunidad de mirarla desde la ironía ante los evidentes mecanismos de manipulación”, afirma Giner.