Potenciá tu currículum vitae cuidando tus redes sociales: cómo lograr que te encuentren

Aunque existe un sinfín de tips y métodos para armar tu curriculum vitae, las demandas de las empresas y los equipos de recursos humanos cambian minuto a minuto

Hace 1 Hs

Las demandas de las empresas y sus equipos de recursos humanos cambian minuto a minuto. No solo son nuevas las competencias que se requieren, sino que además cambia la manera en que se jerarquiza a un postulante según su presentación. En esta etapa inicial y en la previa, cuando se busca un contacto con un empleador, un perfil atractivo y un curriculum listo para atrapar una oportunidad se vuelven herramientas cruciales.

En la era de las redes sociales, las aplicaciones para buscar empleos y los perfiles profesionales pueden jugar a favor o en contra. Según cómo se haya desarrollado una cuenta, ya sea de LinkedIn o de Instagram –que son las más usadas–, un empleador puede percibirlo como un atractivo o ni siquiera llegar a verlo.

Mejorá tu CV y lográ que te encuentren en redes sociales

El mercado laboral exige una combinación entre tecnología y estrategia laboral. La presencia activa en redes sociales se vuelve importante para generar visibilidad y, por tanto, tener mayores posibilidades de llegar a un acuerdo con una empresa. Es que aunque para muchos parezca una informalidad, ya son miles los profesionales que vieron que las redes pueden usarse como un trampolín para mostrarse a sí mismos.

LinkedIn y la consultora Micheal Page publicaron una serie de datos en los que se analizaron perfiles profesionales y contrataciones. Según la plataforma de contrataciones, la mitad de los candidatos no llega a tener una entrevista por no saber qué filtros o términos aplicar a sus publicaciones y, por ende, no son contratados.

Aunque las nuevas tecnologías ayudan a crear una especie de gran vidriera, la clave está en mostrar de forma resumida los resultados alcanzados profesionalmente. El orden visual y las palabras clave aumentan la posibilidad de ser detectado por sistemas automatizados y por reclutadores humanos. Esto implica que, en determinadas áreas, hay términos que ayudan a que un perfil se vuelva más visible.

El algoritmo cumple un rol fundamental en los procesos de selección, porque los sistemas utilizados por los equipos de recursos humanos tienden a prestar atención a términos y palabras clave. Deben ser usadas de forma natural, sin demasiadas repeticiones. Los perfiles digitales deben funcionar como un complemento al CV y deben guardar coherencia con este.

En LinkedIn, por ejemplo, las palabras clave relacionadas a una profesión deben ser incluídas estratégicamente en el perfil. El titular, el extracto (la biografía o “Acerca de…”) y las experiencias laborales son los espacios que deben aprovecharse. También pueden colocarse en las habilidades y en los textos de las publicaciones.

