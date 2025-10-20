Potenciá tu currículum vitae cuidando tus redes sociales: cómo lograr que te encuentren

Las demandas de las empresas y sus equipos de recursos humanos cambian minuto a minuto. No solo son nuevas las competencias que se requieren, sino que además cambia la manera en que se jerarquiza a un postulante según su presentación. En esta etapa inicial y en la previa, cuando se busca un contacto con un empleador, un perfil atractivo y un curriculum listo para atrapar una oportunidad se vuelven herramientas cruciales.