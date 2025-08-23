Uso de IA: cinco consejos para crear un currículum efectivo

El uso de la IA ya no es un secreto. Este fenómeno plantea nuevos desafíos para los equipos de selección, que hoy se enfrentan a un creciente volumen de currículums, cartas de presentación e incluso respuestas a entrevistas generadas con mínima intervención humana. Al mismo tiempo, la tecnología también se consolida como una aliada: actualmente, seis de cada 10 ejecutivos de Recursos Humanos considera que las herramientas basadas en IA son confiables para los procesos de búsqueda y selección. Esta confianza creciente también explica su mayor adopción por parte de las organizaciones que buscan incorporar talento.