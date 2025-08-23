Uso de IA: cinco consejos para crear un currículum efectivo

El uso de la Inteligencia Artificial (IA) para mejorar las oportunidades laborales ha crecido significativamente en los últimos meses. Diversos estudios internacionales indican que, hacia mediados de 2024, cerca del 50 % de los candidatos ya utilizaban alguna herramienta de IA para confeccionar su currículum o redactar cartas de presentación, cifra que se mantiene pareja, con matices, en Latinoamérica en general y en Argentina en particular. Los analistas coinciden en que se espera un crecimiento sostenido en la adopción de estas herramientas como parte de la búsqueda laboral.
El uso de la IA ya no es un secreto. Este fenómeno plantea nuevos desafíos para los equipos de selección, que hoy se enfrentan a un creciente volumen de currículums, cartas de presentación e incluso respuestas a entrevistas generadas con mínima intervención humana. Al mismo tiempo, la tecnología también se consolida como una aliada: actualmente, seis de cada 10 ejecutivos de Recursos Humanos considera que las herramientas basadas en IA son confiables para los procesos de búsqueda y selección. Esta confianza creciente también explica su mayor adopción por parte de las organizaciones que buscan incorporar talento.
En este contexto, si bien es cierto que la IA puede ser un gran aliado para mejorar la presentación profesional, su mal uso puede jugar en contra del candidato, advierte la firma de servicios Grupo Gestión.
En esta misma línea, se analizaron cinco aspectos fundamentales al emplear esta IA generativa en la confección de CVs:
- Evitar delegar el trabajo por completo en la IA. Copiar y pegar el CV que genere ChatGPT o cualquier otra herramienta, así como llega, hace que el postulante pueda estar enviando algo impersonal, vago y sin una conexión concreta con la oportunidad publicada.
- Moderar el lenguaje “exageradamente positivo” de los modelos de IA generativa. Caso contrario, la experiencia, los títulos y hasta los puestos laborales pueden quedar “inflados” con palabras grandilocuentes. Una expectativa demasiado alta puede jugar en contra en una entrevista posterior.
- Usar un tono personal. El CV debe reflejar la forma en que el candidato se expresa. Es importante hacer una revisión completa de lo que entregue la IA para verificar que nos representa. ¿Se usan palabras de moda que no podemos respaldar con ejemplos, como “pensamiento estratégico” o “liderazgo moderno”? Corresponderá eliminarlos o reemplazarlos por otros que definan con más precisión lo que sabemos hacer.
- Chequear que esté toda la información clave. A veces por apuro, a veces por vagancia, a veces por extremo de confianza en la IA, no se chequea que en el texto generado esté todo lo que realmente vale la pena: certificaciones, habilidades en el uso de herramientas específicas, experiencias puntuales.
- Comprobar que toda la información es correcta. Es fundamental revisar dos y hasta tres veces, porque muchas veces los modelos cometen errores vinculados al contexto, a la cronología o al uso de ciertos términos, como por ejemplo “gestión de costes” vs. “gestión de costos”.
“La IA es una herramienta de apoyo para que el candidato arme su CV, no como sustituto: ayuda a ordenar ideas, encontrar palabras adecuadas o corregir la redacción, pero el contenido debe reflejar la trayectoria y la voz profesional del postulante, respetando su voz, su foco y su autenticidad”, señaló Julieta Prada, responsable de comunicaciones corporativas y marketing de Grupo Gestión.